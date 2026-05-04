Достаточно знаний за 7 класс? Реально ли сдать НМТ по математике без спецподготовки

Военное положение и регулярные воздушные тревоги вносят свои коррективы в обучение школьников, а следовательно и в подготовку к НМТ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяны Вакуленко для "Украинская правда. Жизнь".

Насколько сложным является НМТ по математике

Сегодня в Украине ведутся дискуссии насчет обязательности математики на НМТ и соответствия тестовых заданий школьной программе.

В то же время эксперт напомнила, что "любое тестирование подобного формата имеет целью распределить поступающих по уровню их подготовленности".

Вакуленко отметила при этом, что "те, кто усвоили школьную программу по математике как минимум на уровне седьмого класса, точно будут иметь проходные баллы".

Нужно ли готовиться к математике "отдельно"

Руководительница УЦОКО признала, что в современных реалиях "не всегда есть возможность проработать определенные темы во время обучения".

"Потому что из-за воздушных тревог ученики вынуждены находиться в укрытиях, где такими задачами сложно овладеть", - объяснила она.

Вакуленко отметила, что в целом балл, который дети получат на НМТ, является результатом "их упорного труда и обучения в школе".

Однако нынешние обстоятельства "очень сложные".

Учитывая это, по ее словам, если "поступающий планирует учиться в одном из самых престижных университетов Украины и хочет получить результат 180+", то "нужно самостоятельно дополнительно проработать материалы".

Как изменилась концепция коэффициентов в этом году

"Должна заметить, что с прошлого года несколько изменилась концепция коэффициентов, которые применяются к результатам предметных тестов НМТ", - сообщила Вакуленко.

Речь идет о том, что "те абитуриенты, которые выбрали специальности, связанные с математикой, имеют более высокий коэффициент".

Между тем для тех, "кто выбрал направления, связанные с искусством, творчеством, филологией и подобным" - этот коэффициент меньше, "чем в тех предметах, которые ближе к их специальности".

"При условии высоких результатов других предметов НМТ, какие-либо пропущенные отдельные темы по математике - влияния на поступление не будут иметь", - подчеркнула директор УЦОКО.

Почему математика сегодня необходима каждому

В завершение Вакуленко напомнила, что "математика и язык - это хорошие предикторы успешного обучения на любой специальности".

Математика, по ее словам, "не столько о каких-то формулах или конкретных задачах, как о способности мыслить и овладевать информацией".

"Современный профессионал должен работать с таблицами, графиками, диаграммами. Понимать, какие из массивов данных являются валидными, а какие - манипулятивными. И этому всему учит математика", - подытожила специалист.