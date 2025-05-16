Попытки россиян привязать сегодняшние переговоры к 2022 году не сработают, - Ермак

Соответствующее заявление руководитель ОП сделал сразу после того, как Украина и РФ при посредничестве Турции начали переговоры в Стамбуле.

"Россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом. Но все, что связывает с этим переговоры - это исключительно город Стамбул. И ничего больше. Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают", - отметил Ермак.

Требований РФ

Напомним, на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле с 15 мая. При этом в Кремле заявляли, что хотят переговоров с позиций 2022 года, но с учетом ситуации "на земле".

Стоит отметить, что после начала полномасштабной войны Украина и РФ провели несколько раундов переговоров в Беларуси и Стамбуле. Тогда Россия требовала фактической капитуляции Украины.

Россия заявляла, что якобы по результатам встреч было выработано так называемое "Стамбульское соглашение". Но президент Украины Владимир Зеленский отрицал это.

СМИ публиковали основные пункты возможного мирного соглашения Украины и РФ версии 2022 года. Москва требовала запрет членства Украины в НАТО, а также существенного уменьшения численности ВСУ до 85 тысяч солдат. Также одно из ключевых требований РФ - признать Крым российским. Больше об этом - в материале РБК-Украина.