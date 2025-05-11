Старые требования по-новому. РФ хочет переговоры с позиций 2022 года и ситуации "на земле"

Россия заявила, что хочет возобновить переговоры с Украиной с позиций 2022 года. Однако при этом Москва хочет учесть ситуацию "на земле", то есть оккупацию украинских территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника российского диктатора Юрия Ушакова, которого цитируют росСМИ.

У Путина требуют, чтобы РФ и Украина возобновили переговоры в Стамбуле с учетом результатов переговоров 2022 года и ситуации "на земле".

"С учетом этого, с учетом, конечно, с учетом реальной ситуации", - сказал Ушаков.

При этом он не раскрыл, кого Путин может отправить на такие переговоры.

"Президент даст команду, тогда объявим", - заявил советник диктатора.

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что целями переговоров РФ с Украиной будут "устранение первопричины конфликта и обеспечение интересов России".

О чем Украина и РФ говорили в 2022 году

Напомним, что после начала полномасштабной войны Украина и РФ провели несколько раундов переговоров. Они проходили в Беларуси и Стамбуле, но достичь договоренностей не удалось.

Российская сторона заявляет, что якобы по результатам встреч было выработано так называемое "Стамбульское соглашение". Путин даже показывал якобы проект такого соглашения. Но Владимир Зеленский заявил, что "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Он подчеркивал, что Москва хотела не договоренностей и компромиссов, а капитуляции Украины.

Западные СМИ публиковали основные пункты возможного мирного соглашения Украины и РФ версии 2022 года. Оно предусматривало запрет вступления Украины в НАТО, сокращение ВСУ до 85 тысяч, значительное уменьшение арсенала оружия и техники.

Также соглашение предусматривало, что Крым должен был оставаться под контролем России, а будущее оккупированного в 2014 году Донбасса должно было обсуждаться лично Путиным и Зеленским.

На случай повторного нападения Украина хотела закрытия воздушного пространства и военной помощи от западных стран, но РФ на это не согласилась.

Подробнее о чем говорили Украина и РФ в Стамбуле в 2022 году - узнайте в материале РБК-Украина.