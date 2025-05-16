Украина и Россия начали переговоры в Стамбуле
Украинская и российская делегации начали переговоры. В начале встречи также присутствовали представители Турции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне".
Стоит добавить, что в составе российской делегации:
- Мединский Владимир Ростиславич - помощник Путина (глава делегации);
- Галузин Михаил Юрьевич - заместитель министра иностранных дел России;
- Костюков Игорь Валерьевич - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ;
- Фомин Александр Васильевич - заместитель министра обороны РФ.
Членами украинской делегации, которую возглавляет глава Министерства обороны Рустем Умеров, являются:
- первый заместитель главы МИД Сергей Кислица;
- заместитель председателя СБУ Александр Поклад;
- первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский;
- заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко;
- заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий;
- заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Евгений Шинкарев; заместитель начальника штаба Командования ВМС Александр Дьяков;
- начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий;
- старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов;
- офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев;
- советник главы Офиса президента Александр Бевз.
Как сообщали источники РБК-Украина, переговоры между Украиной и Россией вероятно будут проходить без посредников, поскольку российская сторона выступила против присутствия представителей США и Турции.
Переговоры Украины и России в Турции
Недавно российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая, однако отказался от предложения Запада по 30-дневному прекращению огня.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече, однако Россия отправила на переговоры только свою делегацию.
Сначала переговоры между Киевом и Москвой должны были состояться 15 мая, но их перенесли на следующий день - 16 мая.
Сегодня в Стамбуле сначала прошла встреча в формате Украина-США-Турция, после чего были запланированы переговоры с участием Украины и России. Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.