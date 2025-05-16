Украина и Россия начали переговоры в Стамбуле

Украинская и российская делегации начали переговоры. В начале встречи также присутствовали представители Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне".

Как сообщали источники РБК-Украина, переговоры между Украиной и Россией вероятно будут проходить без посредников , поскольку российская сторона выступила против присутствия представителей США и Турции.

Переговоры Украины и России в Турции

Недавно российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая, однако отказался от предложения Запада по 30-дневному прекращению огня.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече, однако Россия отправила на переговоры только свою делегацию.

Сначала переговоры между Киевом и Москвой должны были состояться 15 мая, но их перенесли на следующий день - 16 мая.

Сегодня в Стамбуле сначала прошла встреча в формате Украина-США-Турция, после чего были запланированы переговоры с участием Украины и России. Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

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