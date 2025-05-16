Украина о требовании РФ по переговорам без США: это препятствование мирным усилиям

Украина обвиняет Россию в препятствовании мирным усилиям из-за требования о переговорах без США. Это может свидетельствовать о затягивании времени со стороны Москвы.

По словам собеседника, это российское требование "может свидетельствовать лишь о том, что россияне приехали не работать конструктивно, а просто тянуть время, и хотят скрыть это от американцев".

"Требование россиян, чтобы американцы не присутствовали, воспринимаем как препятствование мирным усилиям. Украина не выдвигала никаких условий в последний момент - это делает только Россия. Если нечего скрывать, то в чем проблема иметь присутствие американцев?" - отметил источник РБК-Украина.

Переговоры Украины и РФ

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле начинаются первые за последние три года прямые переговоры между Украиной и Россией. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров, а российскую - помощник диктатора Владимир Мединский.

Участие чиновников низкого уровня со стороны России вызвало критику - в Украине и Европе восприняли это как сигнал о нежелании Кремля вести реальные переговоры.

Как заявили российских СМИ, Москва выступает против присутствия США на переговорах. Тем временем источники РБК-Украина подтверждают, что встреча, вероятно, пройдет в двустороннем формате - только между Киевом и Москвой.

Перед этим Украина провела встречу с представителями США, Турции, а также советниками по безопасности Великобритании, Германии и Франции.

Подробнее о ходе переговоров - в материале РБК-Украина.

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