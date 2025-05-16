Украина, США и Турция проводят переговоры в Стамбуле: первые подробности

Украинская команда встретилась с представителями США и Турции в Стамбуле 16 мая. Встреча состоялась перед переговорами Украины с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

От Украины на встрече также был Ермак и Сибига, а также министр обороны Рустем Умеров, от США - спецпредставитель по вопросам Украины Кит Келлог.

Украину на встрече с США и Турцией представляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига. От Турции присутствует министр иностранных дел Хакан Фидан. США представляет государственный секретарь Марко Рубио. Как сообщил РБК-Украина информированный собеседник, в Стамбуле также состоялась встреча представителей Украины и советников по вопросам безопасности США, Великобритании, Германии и Франции.

Переговоры в Стамбуле 16 мая

Сегодня делегации Украины и РФ встретятся в Стамбуле - это первые прямые переговоры за три года. Ожидается, что посредником в переговорах выступит Турция.

Накануне президент Владимир Зеленский определил состав украинской команды, которую возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

Российский диктатор Владимир Путин, который проигнорировал встречу с Зеленским, направил в Стамбул своих чиновников, но уровень делегации РФ вызывает сомнения. Российскую группу возглавляет помощник диктатора Владимир Мединский - участник переговоров в 2022 году.

Как и сообщало издание Anadolu, сначала в Стамбуле состоится встреча в формате Украина - США - Турция, а затем Украина - Россия - Турция. Подробнее о переговорах в Стамбуле - узнайте в материале РБК-Украина.

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