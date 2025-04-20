Попытка Путина выставить себя главным миротворцем провалилась, - ЦПД

Российский диктатор Владимир Путин пытался выдать себя за миротворца, объявив так называемое "пасхальное перемирие". Однако эта информационная операция россиян провалилась.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в своем Telegram-канале .

"Информационная операция россиян, целью которой было обвинить Украину в срыве "перемирия", провалилась, в том числе в западном инфополе", - заявил Коваленко.

По его словам, сама Россия не придерживалась объявленного ею же прекращения огня. Местами российская армия использовала это время для подготовки к возможным новым штурмовым действиям, а на ключевых направлениях - продолжала бои.

"Конечно, если бы Россия хотела бы действительно завершить войну, то "пасхальное перемирие" для начала можно было бы продлить на 30 дней. И, конечно же, очень целесообразным является предложение президента Украины об отсутствии ударов ракетами и дальнобойными дронами по гражданским", - подчеркнул руководитель ЦПИ.

Коваленко добавил, что очень скоро станет понятно, действительно ли Россия нацелена на прекращение войны. Однако пока этого не видно.

"Еще раз отмечу, попытка Путина выставить себя главным миротворцем провалилась в информационном поле. Это важно", - подчеркнул Коваленко.

"Пасхальное перемирие" Путина

Напомним, что вчера, 19 апреля 2025 года российский диктатор Владимир Путин объявил о 30-часовом "пасхальном перемирии" в Украине, которое должно было длиться с 18:00 по московскому времени до полуночи 20 апреля.

Президент Владимир Зеленский, сразу выразил скептицизм относительно этой инициативы. Как оказалось, боевые действия продолжались почти сразу после объявления перемирия, в частности на востоке страны.

Сегодня же глава государства сообщил вечером, что российская армия 20 апреля более 2 тысяч раз нарушила объявленное Кремлем "пасхальное перемирие", осуществив десятки штурмов и более тысячи обстрелов.

Вместе с тем Зеленский предложил РФ новый формат перемирия - отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.