Спроба Путіна виставити себе головним миротворцем провалилася, - ЦПД

Російський диктатор Володимир Путін намагався вдати з себе миротворця, оголосивши так зване "великоднє перемир'я". Однак ця інформаційна операція росіян провалилася.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі .

"Інформаційна операція росіян, метою якої було звинуватити Україну в зриві "перемир‘я", провалилася, в тому числі в західному інфополі", - заявив Коваленко.

За його словами, сама Росія не дотримувалася оголошеного нею ж припинення вогню. Місцями російська армія використовувала цей час для підготовки до можливих нових штурмових дій, а на ключових напрямках - продовжувала бої.

"Звісно, якби Росія хотіла б справді завершити війну, то "великоднє перемир‘я" для початку можна було б продовжити на 30 днів. І, звісно ж, дуже доцільною є пропозиція президента України щодо відсутності ударів ракетами та далекобійними дронами по цивільних", - наголосив керівник ЦПД.

Коваленко додав, що дуже скоро стане зрозуміло, чи справді Росія націлена на припинення війни. Однак поки що цього не видно.

"Ще раз зазначу, спроба Путіна виставити себе головним миротворцем провалилася в інформаційному полі. Це важливо", - підкреслив Коваленко.

"Великоднє перемир'я" Путіна

Нагадаємо, що вчора, ​19 квітня 2025 року російський диктатор Володимир Путін оголосив про 30-годинне "великоднє перемир'я" в Україні, яке мало тривати з 18:00 за московським часом до півночі 20 квітня.

Президент Володимир Зеленський, відразу висловили скептицизм щодо цієї ініціативи. Як виявилось, бойові дії продовжувалися майже одразу після оголошення перемир'я, зокрема на сході країни.

Сьогодні ж глава держави повідомив увечері, що російська армія 20 квітня понад 2 тисячі разів порушила оголошене Кремлем "великоднє перемир’я", здійснивши десятки штурмів і понад тисячу обстрілів.

Разом з тим Зеленський запропонував РФ новий формат перемир'я - відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження.