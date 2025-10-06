ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Учебные центры ВСУ переносят вглубь Украины из-за дроновых и ракетных угроз, - Сырский

Понедельник 06 октября 2025 15:01
UA EN RU
Учебные центры ВСУ переносят вглубь Украины из-за дроновых и ракетных угроз, - Сырский Иллюстративное фото: учебные центры ВСУ переносят вглубь Украины из-за дроновых и ракетных угроз (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Учитывая дроновую и ракетную угрозу, в Украине продолжается работа по усилению безопасности учебных центров.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Провел традиционное ежемесячное совещание по вопросам подготовки наших воинов, а также по отдельным аспектам функционирования учебных центров", - рассказал Сырский.

По его словам, за последний год была проделана значительная организационная работа для того, чтобы новобранцы имели достаточно времени для освоения необходимых навыков. В частности, теперь БЗВП длится 51 день, включает курс антидроновой борьбы и другие элементы, которые отвечают требованиям современной технологической войны.

"В то же время, учитывая дроновую и ракетную угрозу, продолжается работа по усилению безопасности учебных центров. Они все больше перемещаются вглубь страны, как можно дальше от линии фронта. В связи с этим возникает задача - обеспечить высокие стандарты подготовки также и на отдаленных локациях", - сообщил он.

В частности, состоялся конструктивный разговор о контроле качества подготовки в учебных центрах и оптимизации их организационной структуры.

"Проблемные вопросы рассмотрены, определены пути их безотлагательного решения. Поставил конкретные задачи, в том числе и по подготовке к функционированию НЦ в зимний период. Важно полностью реализовать потенциал учебных центров", - подчеркнул он.

Российские удары по полигонам и учебным центрам

Напомним, последние месяцы увеличилось количество случаев, когда российская армия атаковала украинские полигоны или учебные центры.

В частности, еще в мае мы писали о том, что Россия ударила по стрельбищу в Сумской области.

А уже в июне атаковала 239 полигон в Днепропетровской области, через несколько дней - полигон в Полтавской области.

Последний подтвержденный случай произошел 24 сентября - тогда российская армия ударила двумя баллистическими ракетами "Искандер" по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Александр Сырский
Новости
Нобелевская премия-2025: названы лауреаты по медицине и физиологии
Нобелевская премия-2025: названы лауреаты по медицине и физиологии
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии