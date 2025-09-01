ua en ru
Кто убил Парубия: что известно о подозреваемом и когда суд

Львов, Понедельник 01 сентября 2025 12:35
Кто убил Парубия: что известно о подозреваемом и когда суд Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия задержан в Хмельницкой области. Правоохранители готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

Подробнее о ходе расследования - в материале РБК-Украина.

Сегодня правоохранители вышли с брифингом о ходе расследования убийства Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан

"Мы изучаем все мотивы. Продолжаем работать по всем направлениям. Лицо намеревалось совершить убийство, мы не исключаем российский след, что это заказ со стороны РФ", - сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Небытов.

Он также добавил, что о мотивах стрелка будет правильно говорить только после проведения следственных действий. Сейчас ему объявлено о подозрении.

Когда суд

Правоохранители отметили, что для подозреваемого в убийстве Парубия будут просить арест без залога, в ближайшее время ходатайство будет подано в суд.

"У нас есть время. Он был задержан вчера, сегодня сообщено о подозрении. В соответствии с законодательством, он должен быть доставлен в суд в течение 60 часов с момента задержания. То есть у нас есть или сегодня, или завтра мы подадим ходатайство в суд", - отметил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет.

Что известно о подозреваемом в убийстве Парубия

Сейчас известно, что подозреваемый:

Правоохранители также не исключают, что задержанный намеревался в дальнейшем выехать за пределы страны.

"Сейчас о сообщниках неизвестно, но мы не отвергли никакой версии... Мы считаем, что есть какая-то информация относительно лиц, которые инструктировали указанное лицо и пытались содействовать совершению убийства", - добавил Небытов, отвечая на вопрос о вероятных сообщниках.

Убийство Парубия

Напомним, Андрей Парубий был убит днем 30 августа во Львове. Неизвестный, одетый, как курьер службы доставки, выстрелил в Парубия около 8 раз и скрылся с места происшествия.

Сейчас подозреваемый задержан, ночью он уже дал первые показания. Задержанному уже сообщено о подозрении в убийстве Парубия.

Подробнее обо всем, что известно о деле - читайте в материале РБК-Украина.

Андрей Парубий Львов
