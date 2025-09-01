Кто убил Парубия: что известно о подозреваемом и когда суд
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия задержан в Хмельницкой области. Правоохранители готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.
Подробнее о ходе расследования - в материале РБК-Украина.
Сегодня правоохранители вышли с брифингом о ходе расследования убийства Парубия.
Подозреваемый в убийстве Парубия задержан
"Мы изучаем все мотивы. Продолжаем работать по всем направлениям. Лицо намеревалось совершить убийство, мы не исключаем российский след, что это заказ со стороны РФ", - сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Небытов.
Он также добавил, что о мотивах стрелка будет правильно говорить только после проведения следственных действий. Сейчас ему объявлено о подозрении.
Когда суд
Правоохранители отметили, что для подозреваемого в убийстве Парубия будут просить арест без залога, в ближайшее время ходатайство будет подано в суд.
"У нас есть время. Он был задержан вчера, сегодня сообщено о подозрении. В соответствии с законодательством, он должен быть доставлен в суд в течение 60 часов с момента задержания. То есть у нас есть или сегодня, или завтра мы подадим ходатайство в суд", - отметил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет.
Что известно о подозреваемом в убийстве Парубия
Сейчас известно, что подозреваемый:
- 1973 года рождения,
- родом из Львова,
- "имел определенные обстоятельства, при которых совершил убийство".
- не имел постоянного места работы, подрабатывал на случайных заработках,
- курьером не работал.
Правоохранители также не исключают, что задержанный намеревался в дальнейшем выехать за пределы страны.
"Сейчас о сообщниках неизвестно, но мы не отвергли никакой версии... Мы считаем, что есть какая-то информация относительно лиц, которые инструктировали указанное лицо и пытались содействовать совершению убийства", - добавил Небытов, отвечая на вопрос о вероятных сообщниках.
Убийство Парубия
Напомним, Андрей Парубий был убит днем 30 августа во Львове. Неизвестный, одетый, как курьер службы доставки, выстрелил в Парубия около 8 раз и скрылся с места происшествия.
Сейчас подозреваемый задержан, ночью он уже дал первые показания. Задержанному уже сообщено о подозрении в убийстве Парубия.
Подробнее обо всем, что известно о деле - читайте в материале РБК-Украина.