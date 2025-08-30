Убийство Парубия: РБК-Украина узнало первые подробности

Днем 30 августа во Львове был убит бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Сегодня жители Львова услышали стрельбу по улице Ефремова. Как сообщила впоследствии нацполиция там был убит общественно-политического деятеля.

В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.

По данным источников РБК-Украина, убийца был одет как курьер, а на месте убийства пока найдено 7 гильз.

Стоит заметить, что, по словам очевидцев, вероятный нападающий передвигался с сумкой для доставки еды.

Сейчас же на месте работают следственно-оперативные группы, обстоятельства выясняются.