Убийство Парубия: РБК-Украина узнало первые подробности
Днем 30 августа во Львове был убит бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Сегодня жители Львова услышали стрельбу по улице Ефремова. Как сообщила впоследствии нацполиция там был убит общественно-политического деятеля.
В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.
По данным источников РБК-Украина, убийца был одет как курьер, а на месте убийства пока найдено 7 гильз.
Стоит заметить, что, по словам очевидцев, вероятный нападающий передвигался с сумкой для доставки еды.
Сейчас же на месте работают следственно-оперативные группы, обстоятельства выясняются.
Убийство Парубия во Львове
Заметим, что украинский президент Владимир Зеленский уже заслушал доклад правоохранителей относительно убийства Парубия и отметил, что привлечены все возможные силы для поиска убийцы.
Подробнее о гибели бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, можно узнать в материале РБК-Украина.