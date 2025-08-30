ua en ru
Убийство Парубия: РБК-Украина узнало первые подробности

Львов, Суббота 30 августа 2025 13:15
Убийство Парубия: РБК-Украина узнало первые подробности Фото: бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий (facebook.com/andriy.parubiy)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Днем 30 августа во Львове был убит бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Сегодня жители Львова услышали стрельбу по улице Ефремова. Как сообщила впоследствии нацполиция там был убит общественно-политического деятеля.

В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.

По данным источников РБК-Украина, убийца был одет как курьер, а на месте убийства пока найдено 7 гильз.

Стоит заметить, что, по словам очевидцев, вероятный нападающий передвигался с сумкой для доставки еды.

Сейчас же на месте работают следственно-оперативные группы, обстоятельства выясняются.

Убийство Парубия во Львове

Заметим, что украинский президент Владимир Зеленский уже заслушал доклад правоохранителей относительно убийства Парубия и отметил, что привлечены все возможные силы для поиска убийцы.

Подробнее о гибели бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, можно узнать в материале РБК-Украина.

Андрей Парубий
