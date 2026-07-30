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Дела об убежище в Германии теперь будут рассматривать ИИ

05:12 30.07.2026 Чт
2 мин
Будет ли теперь решать искусственный интеллект судьбу мигрантов в ФРГ?
aimg Филипп Бойко
Дела об убежище в Германии теперь будут рассматривать ИИ Фото: полиция на границе Германии (Getty Images)
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Федеральное правительство Германии одобрило законопроект, создающий правовую основу для использования искусственного интеллекта в работе миграционных органов. Ожидается, что новые технологии помогут скорее рассматривать заявления о предоставлении убежища и оформлении вида на жительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на федеральное правительство Германии.

Как отмечается в сообщении, использование искусственного интеллекта должно сделать административные процедуры в сфере предоставления убежища и права на проживание более эффективными, унифицированными, качественными и безопасными.

Законопроект предусматривает, что компетентные органы смогут использовать персональные данные, полученные во время процедур предоставления убежища и оформления вида на жительство, для разработки систем искусственного интеллекта и других автоматизированных программ.

Такие системы будут анализировать ход административных процедур, выявлять закономерности в принятии решений и помогать быстрее прорабатывать заявления.

"Благодаря этому заявления должны прорабатываться быстрее, а решение – приниматься проще", - подчеркнули в правительстве.

Когда ИИ сможет проверять информацию

Документ также предусматривает возможность использования искусственного интеллекта для сопоставления информации, указанной в заявлении, с открытыми данными в Интернете.

Однако такая проверка будет применяться только в случаях, когда возникнут обоснованные сомнения в достоверности поданных заявителем сведений.

В то же время, в законопроекте отдельно подчеркивается, что индивидуальное рассмотрение каждого заявления и принятие окончательного решения будут оставаться исключительно за работниками компетентных государственных органов .

Таким образом, искусственный интеллект будет выполнять вспомогательную функцию и не будет заменять должностных лиц при принятии решений по предоставлению убежища или права на жительство.

Что еще стоит учитывать украинцам за границей

Украинцы в Германии рискуют потерять соцпомощь. "Норму об отказе от работы" также ужесточили - базовую выплату могут полностью остановить.

Ранее Британия обязала часть беженцев возвращать государству средства, потраченные на их содержание при рассмотрении заявлений в убежище.

В то же время, для тех украинцев, кто планирует вернуться из-за границы, заработала специальная платформа "Домой", она помогает составить пошаговый план действий, от поиска жилья до обучения детей.

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