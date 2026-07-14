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Украинцы в Германии рискуют потерять соцпомощь: кого коснется больше всего

08:12 14.07.2026 Вт
3 мин
За несоблюдение новых требований предусмотрены более ощутимые санкции
aimg Екатерина Коваль
Украинцы в Германии рискуют потерять соцпомощь: кого коснется больше всего Фото: выплаты беженцам в Германии будут делать по другому принципу (Getty Images)
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В Германии вступила в силу реформа социальной помощи - выплату "Бюргергельду" заменили новой базовой социальной помощью. Закон вступает в силу постепенно с 1 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.

Главное

  • одинокие люди должны работать полный день, если это приемлемо;
  • родителей привлекают для работы уже с 14 месяцев ребенка;
  • за нарушение выплату урезают на 30%, в крайних случаях - отменяют полностью.

Что меняется в названии и подходе

Выплату "Бюргергельд" переименовали в "Grundsicherungsgeld". В основе реформы - принцип "требовать и поддерживать": нуждающиеся в помощи и дальше могут рассчитывать на поддержку, но те, кто способен работать, должны прилагать усилия для самостоятельного заработка.

Сначала будут проверять возможность немедленного трудоустройства, и только если это невозможно, будут рассматривать варианты переквалификации или обучения. Это особенно касается людей в возрасте до 30 лет.

Кто обязан работать полный день

Люди, способные работать, должны использовать свою рабочую силу в максимально приемлемом объеме - так, чтобы государственная поддержка больше не требовалась. Одинокие лица обязаны работать полный рабочий день, если это для них приемлемо.

Родители, которые ухаживают за детьми, теперь могут привлекать к трудоустройству или интеграционным мерам уже после достижения ребенком 14-месячного возраста - раньше это касалось детей от трех лет.

Какие санкции предусмотрены за нарушение

За срыв программы поддержки или отказ подавать заявки на работу, базовые выплаты могут сократить на 30% на три месяца.

За пропуск сроков в центре занятости:

  • первый пропуск не влечет последствий;
  • от второго пропуска выплату сокращают на 30% в месяц;
  • в случае трех пропущенных встреч предусмотрена поэтапная процедура, которая в итоге может привести к полной потере права на выплату, включая оплату жилья.

Так называемую "норму об отказе от работы" также ужесточили - базовую выплату могут полностью остановить по меньшей мере на месяц, максимум на два, при этом применять эту норму начнут раньше, чем раньше.

Что еще меняется

Отменяется годовой "льготный период" в отношении имущества - зато размер защищенных сбережений привяжут к возрасту человека. Расходы на жилье теперь будут ограничивать даже в течение этого льготного периода - граница будет в полтора раза выше общего порога приемлемости.

Центры занятости также получат более эффективные инструменты для борьбы со злоупотреблениями социальными выплатами.

Напомним, подобные ограничения для беженцев вводятся и другими европейскими странами. Ранее Британия обязала часть беженцев возвращать государству средства, потраченные на их содержание при рассмотрении заявлений в убежище.

В то же время, для тех украинцев, кто планирует вернуться из-за границы, заработала специальная платформа "Домой", она помогает составить пошаговый план действий, от поиска жилья до обучения детей.

Ранее в Совете Европы рассказывали, как украинские беженцы пытаются "выжимать" из ЕС, а также объясняли, что Европа готовит для украинских беженцев и когда произойдут изменения, и как размер выплат влияет на трудоустройство украинцев в ЕС.

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