Украинцы в Германии рискуют потерять соцпомощь: кого коснется больше всего
В Германии вступила в силу реформа социальной помощи - выплату "Бюргергельду" заменили новой базовой социальной помощью. Закон вступает в силу постепенно с 1 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.
Главное
- одинокие люди должны работать полный день, если это приемлемо;
- родителей привлекают для работы уже с 14 месяцев ребенка;
- за нарушение выплату урезают на 30%, в крайних случаях - отменяют полностью.
Что меняется в названии и подходе
Выплату "Бюргергельд" переименовали в "Grundsicherungsgeld". В основе реформы - принцип "требовать и поддерживать": нуждающиеся в помощи и дальше могут рассчитывать на поддержку, но те, кто способен работать, должны прилагать усилия для самостоятельного заработка.
Сначала будут проверять возможность немедленного трудоустройства, и только если это невозможно, будут рассматривать варианты переквалификации или обучения. Это особенно касается людей в возрасте до 30 лет.
Кто обязан работать полный день
Люди, способные работать, должны использовать свою рабочую силу в максимально приемлемом объеме - так, чтобы государственная поддержка больше не требовалась. Одинокие лица обязаны работать полный рабочий день, если это для них приемлемо.
Родители, которые ухаживают за детьми, теперь могут привлекать к трудоустройству или интеграционным мерам уже после достижения ребенком 14-месячного возраста - раньше это касалось детей от трех лет.
Какие санкции предусмотрены за нарушение
За срыв программы поддержки или отказ подавать заявки на работу, базовые выплаты могут сократить на 30% на три месяца.
За пропуск сроков в центре занятости:
- первый пропуск не влечет последствий;
- от второго пропуска выплату сокращают на 30% в месяц;
- в случае трех пропущенных встреч предусмотрена поэтапная процедура, которая в итоге может привести к полной потере права на выплату, включая оплату жилья.
Так называемую "норму об отказе от работы" также ужесточили - базовую выплату могут полностью остановить по меньшей мере на месяц, максимум на два, при этом применять эту норму начнут раньше, чем раньше.
Что еще меняется
Отменяется годовой "льготный период" в отношении имущества - зато размер защищенных сбережений привяжут к возрасту человека. Расходы на жилье теперь будут ограничивать даже в течение этого льготного периода - граница будет в полтора раза выше общего порога приемлемости.
Центры занятости также получат более эффективные инструменты для борьбы со злоупотреблениями социальными выплатами.
Напомним, подобные ограничения для беженцев вводятся и другими европейскими странами. Ранее Британия обязала часть беженцев возвращать государству средства, потраченные на их содержание при рассмотрении заявлений в убежище.
В то же время, для тех украинцев, кто планирует вернуться из-за границы, заработала специальная платформа "Домой", она помогает составить пошаговый план действий, от поиска жилья до обучения детей.
Ранее в Совете Европы рассказывали, как украинские беженцы пытаются "выжимать" из ЕС, а также объясняли, что Европа готовит для украинских беженцев и когда произойдут изменения, и как размер выплат влияет на трудоустройство украинцев в ЕС.