Справи про притулок у Німеччині тепер буде розглядати ШІ

Федеральний уряд Німеччини схвалив законопроєкт, який створює правову основу для використання штучного інтелекту в роботі міграційних органів. Очікується, що нові технології допоможуть швидше розглядати заяви про надання притулку та оформлення права на проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на федеральний уряд Німеччини.

Як зазначається в повідомленні, використання штучного інтелекту має зробити адміністративні процедури у сфері надання притулку та права на проживання ефективнішими, уніфікованішими, якіснішими та безпечнішими.

Законопроєкт передбачає, що компетентні органи зможуть використовувати персональні дані, отримані під час процедур надання притулку та оформлення права на проживання, для розробки систем штучного інтелекту й інших автоматизованих програм.

Такі системи аналізуватимуть перебіг адміністративних процедур, виявлятимуть закономірності в ухваленні рішень і допомагатимуть швидше опрацьовувати заяви.

"Завдяки цьому заяви мають опрацьовуватися швидше, а рішення - ухвалюватися простіше", - наголосили в уряді.

Коли ШІ зможе перевіряти інформацію

Документ також передбачає можливість використання штучного інтелекту для зіставлення інформації, зазначеної у заяві, з відкритими даними в інтернеті.

Однак така перевірка застосовуватиметься лише у випадках, коли виникнуть обґрунтовані сумніви щодо достовірності поданих заявником відомостей.

Водночас у законопроєкті окремо підкреслюється, що індивідуальний розгляд кожної заяви та ухвалення остаточного рішення залишатимуться виключно за працівниками компетентних державних органів.

Таким чином, штучний інтелект виконуватиме допоміжну функцію і не замінюватиме посадовців під час ухвалення рішень щодо надання притулку чи права на проживання.