Дела Майдана. В Украине будут судить директора ФСБ и бывших руководителей СБУ

Как отметили правоохранители, было завершено досудебное расследование насчет директора, 19 офицеров ФСБ, главнокомандующего войск Росгвардии РФ, а также бывших главы, первого заместителя главы и начальника департамента СБУ. Обвинительный акт направили в суд.

Также обвинительный акт направили на электронный адрес ФБС для того, чтобы уведомить подозреваемых.

Среди фигурантов дела: