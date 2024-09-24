Дела Майдана. В Украине будут судить директора ФСБ и бывших руководителей СБУ

В Украине перед судом предстанут чиновники Федеральной службы безопасности РФ и бывшие руководители Службы безопасности Украины. В их числе - директор ФСБ Александр Бортников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Как отметили правоохранители, было завершено досудебное расследование насчет директора, 19 офицеров ФСБ, главнокомандующего войск Росгвардии РФ, а также бывших главы, первого заместителя главы и начальника департамента СБУ. Обвинительный акт направили в суд.
Также обвинительный акт направили на электронный адрес ФБС для того, чтобы уведомить подозреваемых.
Среди фигурантов дела:
Напомним, 18 мая стало известно, что ГБР объявило о подозрении руководителю ФСБ РФ Александру Бортникову, а также российским генералам.
Как выяснили украинские правоохранители, Бортников разработал преступный план подавления протестов в Украине в 2013-2014 годах. Главной целью такого плана была аннексия части украинских территорий Россией под предлогом "гражданского противостояния".
Также Россия хотела не допустить вступления Украины в НАТО и Евросоюз.
В частности, Бортников приказал тогдашнему главе СБУ, у которого было российское гражданство, способствовать подрывной деятельности сотрудников ФСБ.
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