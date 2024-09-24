Справи Майдану. В Україні судитимуть директора ФСБ та колишніх керівників СБУ

Що передувало

Нагадаємо, 18 травня стало відомо, що ГБР оголосило про підозру керівнику ФСБ РФ Олександру Бортнікову, а також російським генералам.

Як з'ясували українські правоохоронці, Бортніков розробив злочинний план придушення протестів в Україні у 2013-2014 роках. Головною метою такого плану була анексія частини українських територій Росією під приводом "громадянського протистояння".

Також Росія хотіла не допустити вступу України до НАТО та Євросоюзу.

Зокрема, Бортніков наказав тодішньому голові СБУ, який мав російське громадянство, сприяти підривній діяльності співробітників ФСБ.

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