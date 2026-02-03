Дело о покушении на Зеленского: поляка признали шпионом российской разведки

Согласно данным следствия, поляк ранее заявлял о желании работать на российскую разведку и выполнять ее задачи. В частности, он должен был передавать РФ данные по охране аэропорта Жешув-Ясенка для планирования покушения на Зеленского.

Кроме того, мужчина заявлял о готовности присоединиться к ЧВК "Вагнер" и воинской части Главного разведывательного управления РФ.

Окружной суд Замостья признал мужчину виновным по предъявленным обвинениям и приговорил к наказанию в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.