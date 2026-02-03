Справа про замах на Зеленського: поляка визнали шпигуном російської розвідки

Згідно з даними слідства, поляк раніше заявляв про бажання працювати на російську розвідку та виконувати її завдання. Зокрема, він мав передавати РФ дані щодо охорони аеропорту Жешув-Ясьонка для планування замаху на Зеленського.

Крім того, чоловік заявляв про готовність приєднатися до ПВК "Вагнер" та військової частини Головного розвідувального управління РФ.

Окружний суд Замостя визнав чоловіка винним за висунутими звинуваченнями та засудив до покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі.