Зеленский о покушениях на него в начале войны: были выстрелы, погибли люди в офисе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о покушениях на него в начале полномасштабной войны. Он заявил, что во время одной из попыток в его офисе погибли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью The Guardian.

"Многие лидеры мне звонили и говорили, надо выезжать, это все было. Не то, что кто-то позвонил и сказал выезжай, а я сказал - нет. Было давление с разных сторон. Были люди, которые хотели убить и были выстрелы и тому подобное. Погибли некоторые люди внутри нашего офиса, были другие люди, которые защищали. Была высадка десанта и тому подобное", - рассказал Зеленский. Глава государства добавил, что параллельно с этим были ультиматумы от Москвы, россияне давили и, по его словам, "были звонки от разных людей".