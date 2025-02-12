Зеленский о покушениях на него в начале войны: были выстрелы, погибли люди в офисе
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о покушениях на него в начале полномасштабной войны. Он заявил, что во время одной из попыток в его офисе погибли люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью The Guardian.
"Многие лидеры мне звонили и говорили, надо выезжать, это все было. Не то, что кто-то позвонил и сказал выезжай, а я сказал - нет. Было давление с разных сторон. Были люди, которые хотели убить и были выстрелы и тому подобное. Погибли некоторые люди внутри нашего офиса, были другие люди, которые защищали. Была высадка десанта и тому подобное", - рассказал Зеленский.
Глава государства добавил, что параллельно с этим были ультиматумы от Москвы, россияне давили и, по его словам, "были звонки от разных людей".
Покушения на руководство Украины
Еще в мае 2022 года президент Украины заявлял, что было 10 покушений на его жизнь с начала полномасштабного вторжения России. В марте 2024 года Зеленский говорил о более 10 попытках покушений.
Так, в апреле 2024 года спецслужбы Украины и Польши разоблачили агента России, который помогал подготовить покушение на Зеленского. Покушение планировали осуществить во время визита президента Украины в Польшу.
Также в мае 2024 года СБУ разоблачила сеть агентов, которая готовила убийство Зеленского, руководителей СБУ и ГУР. В рамках дела установили причастность начальника одного из департаментов Управления госохраны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.