Дело сотрудника НАБУ Гусарова: что решил апелляционный суд

Апелляционный суд оставил под стражей сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Виктора Гусарова. Его подозревают в государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.
По версии следствия, в 2012-2015 годах Гусаров более 60 раз передавал куратору из ФСБ информацию из базы данных МВД. Сам подозреваемый своей вины не признает.
Защита настаивает, что Гусаров передавал данные своему знакомому из Управления государственной охраны и не знал о его связях с российскими спецслужбами.
Адвокат также заявила, что во время задержания сотрудники СБУ применили к нему силу.
Суд отклонил жалобу защиты и оставил Гусарова под стражей.
Напомним, Служба безопасности Украины обнародовала дополнительные подробности по делу Виктора Гусарова.
По их данным, сотрудник Центрального аппарата НАБУ, задержанный в июле и работавший в закрытом подразделении "Д-2", был частью масштабной агентурной сети РФ.
Кроме него, в эту сеть входили еще три человека, которых разоблачили ранее.
22 июля, в Киеве был задержан сотрудник элитного закрытого подразделения "Д-2" НАБУ Виктор Гусаров за шпионаж в пользу ФСБ.
Шевченковский районный суд назначил Гусарову меру пресечения в виде безальтернативной стражи на срок 60 суток.
Как рассказал глава СБУ Василий Малюк, он еще в 2023 году предупреждал руководство НАБУ о связи Виктора Гусарова с российской агентурой. Однако тогда к нему не прислушались.
Директор НАБУ Семен Кривонс заявил, что НАБУ будет способствовать расследованию в отношении своего сотрудника Виктора Гусарова, которого подозревают в шпионаже.
В то же время, по его словам, эта ситуация не является поводом для уничтожения антикоррупционной инфраструктуры.