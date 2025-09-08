Дело сотрудника НАБУ Гусарова: что решил апелляционный суд

По версии следствия, в 2012-2015 годах Гусаров более 60 раз передавал куратору из ФСБ информацию из базы данных МВД. Сам подозреваемый своей вины не признает.

Защита настаивает, что Гусаров передавал данные своему знакомому из Управления государственной охраны и не знал о его связях с российскими спецслужбами.

Адвокат также заявила, что во время задержания сотрудники СБУ применили к нему силу.

Суд отклонил жалобу защиты и оставил Гусарова под стражей.