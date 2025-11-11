RU

Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Дело "Северных потоков": арестованный в Италии украинец прекратил голодовку

Иллюстративное фото: в Италии украинец, которого подозревают в подрыве "Северных потоков" прекратил голодовку (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинец Сергей Кузнецов, которого задержали в Италии из-за подозрения в причастности к подрыву "Северных потоков", остановил голодовку.

Об этом заявил адвокат Никола Канестрини, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам адвоката, Кузнецов прекратил протест после получения гарантии, что ему будут предоставлены продукты, соответствующие его медицинским потребностям.

Украинец начал голодовку из-за несоответствующего рациона. У него панкреатит и целиакия, поэтому ему необходимо придерживаться веганской диеты. 

Стоит заметить, что Кузнецов отрицает свою причастность к подрыву "Северных потоков". 

Дело Кузнецова

Напомним, Сергея Кузнецова арестовали в Италии по ордеру Германии. После этого его поместили в тюрьму строгого режима.

Немецкие правоохранители считают, что украинец якобы координировал операцию по установке взрывчатки на трубопроводах с борта парусной яхты.

Германия запросила экстрадицию Кузнецова, но пока что его не выдали.

Недавно стало известно, что украинец объявил голодовку из-за плохих условий его содержания в итальянской тюрьме.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец несколько дней назад заявил о том, что Кузнецов находится в критическом состоянии.

Лубинец отметил, что содержание украинца в колонии строгого режима при несоответствующих условиях считается "неприемлемым" и нарушающим Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Он призвал итальянские власти гарантировать соблюдение прав Кузнецова.

При этом Министерство иностранных дел Украины потребовало от Италии освободить Кузнецова.

