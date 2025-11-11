Дело "Северных потоков": арестованный в Италии украинец прекратил голодовку

Дело Кузнецова

Напомним, Сергея Кузнецова арестовали в Италии по ордеру Германии. После этого его поместили в тюрьму строгого режима.

Немецкие правоохранители считают, что украинец якобы координировал операцию по установке взрывчатки на трубопроводах с борта парусной яхты.

Германия запросила экстрадицию Кузнецова, но пока что его не выдали.

Недавно стало известно, что украинец объявил голодовку из-за плохих условий его содержания в итальянской тюрьме.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец несколько дней назад заявил о том, что Кузнецов находится в критическом состоянии.

Лубинец отметил, что содержание украинца в колонии строгого режима при несоответствующих условиях считается "неприемлемым" и нарушающим Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Он призвал итальянские власти гарантировать соблюдение прав Кузнецова.

При этом Министерство иностранных дел Украины потребовало от Италии освободить Кузнецова.