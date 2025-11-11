Дело "Северных потоков": арестованный в Италии украинец прекратил голодовку

Украинец Сергей Кузнецов, которого задержали в Италии из-за подозрения в причастности к подрыву "Северных потоков", остановил голодовку.
Об этом заявил адвокат Никола Канестрини, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам адвоката, Кузнецов прекратил протест после получения гарантии, что ему будут предоставлены продукты, соответствующие его медицинским потребностям.
Украинец начал голодовку из-за несоответствующего рациона. У него панкреатит и целиакия, поэтому ему необходимо придерживаться веганской диеты.
Стоит заметить, что Кузнецов отрицает свою причастность к подрыву "Северных потоков".
Напомним, Сергея Кузнецова арестовали в Италии по ордеру Германии. После этого его поместили в тюрьму строгого режима.
Немецкие правоохранители считают, что украинец якобы координировал операцию по установке взрывчатки на трубопроводах с борта парусной яхты.
Германия запросила экстрадицию Кузнецова, но пока что его не выдали.
Недавно стало известно, что украинец объявил голодовку из-за плохих условий его содержания в итальянской тюрьме.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец несколько дней назад заявил о том, что Кузнецов находится в критическом состоянии.
Лубинец отметил, что содержание украинца в колонии строгого режима при несоответствующих условиях считается "неприемлемым" и нарушающим Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Он призвал итальянские власти гарантировать соблюдение прав Кузнецова.
При этом Министерство иностранных дел Украины потребовало от Италии освободить Кузнецова.