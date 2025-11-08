Арестованный по делу "Северных потоков" украинец в критическом состоянии, - омбудсмен

Арестованный в Италии по делу о подрыве "Северных потоков" украинец Сергей Кузнецов находится в критическом состоянии. Ранее он объявлял голодовку.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Встретился с Галиной Кузнецовой - женой Сергея Кузнецова, которого арестовали в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток". Женщина рассказала, что Сергей продолжает голодовку и имеет критическое состояние здоровья", - рассказал Лубинец.

Он отметил, что уже направил официальные обращения в МИД Украины, Министерство юстиции Италии, вице-президенту Европарламента Пине Пичерно, омбудсманам Италии и региона Лацио, а также Национальному гаранту прав лиц, лишенных свободы.

Омбудсмен подчеркнул, что содержание украинца в колонии строгого режима при ненадлежащих условиях является "недопустимым" и противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Он призвал итальянскую сторону обеспечить соблюдение прав Кузнецова.

Подрыв "Северных потоков"

Напомним, в сентябре 2022 года в Балтийском море произошли взрывы на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Это привело к утечке около 800 миллионов кубометров газа.

В августе 2025 года в Италии арестовали украинца по имени Сергей К. (Кузнецов), подозреваемого в организации подрыва газопроводов. Его обвиняют в заговоре, саботаже и уничтожении критической инфраструктуры.

По данным немецких прокуроров, Сергей К. якобы координировал операцию по установке взрывных устройств с борта парусной яхты, отправившейся из Ростока.