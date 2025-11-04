В Италии украинец, которого обвиняют в подрыве "Северных потоков", объявил голодовку
Гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого подозревают в участии в подрыве газопроводов "Северного потока", объявил голодовку в итальянской тюрьме.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, от адвоката стало известно, что Кузнецова содержат в тюрьме строгого режима без обеспечения надлежащих санитарных условий, доступа к диетическому питанию, информации и возможности контактов с семьей.
Лубинец подчеркнул, что такие обстоятельства неприемлемы и противоречат Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
"Хочу напомнить, что польский суд недавно оправдал другого гражданина Украины, которого обвиняли по аналогичным обстоятельствам по делу "Северных потоков". Это решение подтверждает отсутствие надлежащей доказательной базы в подобных обвинениях, и должно быть учтено судами других государств-членов ЕС", - отметил он.
Лубинец также сообщил, что он обратился к омбудсмену в Италии и региона Лацио Марино Фарделли с просьбой обеспечить соблюдение базовых прав и надлежащих условий содержания украинца.
Завтра представители украинского консульства и Офиса омбудсмена прибудут к месту содержания Кузнецова, чтобы проверить условия содержания, состояние здоровья и оказать необходимую поддержку.
"Украина всегда защищает своих граждан - независимо от того, где они находятся", - подчеркнул омбудсмен.
Подрыв "Северных потоков"
Напомним, в сентябре 2022 года в Балтийском море произошли взрывы на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Это привело к утечке около 800 миллионов кубометров газа.
В августе 2025 года в Италии арестовали украинца по имени Сергей К. (Кузнецов), подозреваемого в организации подрыва газопроводов. Его обвиняют в заговоре, саботаже и уничтожении критической инфраструктуры.
По данным немецких прокуроров, Сергей К. якобы координировал операцию по установке взрывных устройств с борта парусной яхты, отправившейся из Ростока.
В октябре стало известно, что в Италии кассационный суд отменил решение о выдаче Германии украинца Кузнецова.
Кроме того, еще одного подозреваемого в подрыве "Северных потоков" задержали в Польше. Но его выдавать Германии не спешат. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что это не в интересах его страны.