ua en ru
Вт, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Италии украинец, которого обвиняют в подрыве "Северных потоков", объявил голодовку

Италия, Вторник 04 ноября 2025 21:15
UA EN RU
В Италии украинец, которого обвиняют в подрыве "Северных потоков", объявил голодовку Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого подозревают в участии в подрыве газопроводов "Северного потока", объявил голодовку в итальянской тюрьме.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, от адвоката стало известно, что Кузнецова содержат в тюрьме строгого режима без обеспечения надлежащих санитарных условий, доступа к диетическому питанию, информации и возможности контактов с семьей.

Лубинец подчеркнул, что такие обстоятельства неприемлемы и противоречат Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Хочу напомнить, что польский суд недавно оправдал другого гражданина Украины, которого обвиняли по аналогичным обстоятельствам по делу "Северных потоков". Это решение подтверждает отсутствие надлежащей доказательной базы в подобных обвинениях, и должно быть учтено судами других государств-членов ЕС", - отметил он.

Лубинец также сообщил, что он обратился к омбудсмену в Италии и региона Лацио Марино Фарделли с просьбой обеспечить соблюдение базовых прав и надлежащих условий содержания украинца.

Завтра представители украинского консульства и Офиса омбудсмена прибудут к месту содержания Кузнецова, чтобы проверить условия содержания, состояние здоровья и оказать необходимую поддержку.

"Украина всегда защищает своих граждан - независимо от того, где они находятся", - подчеркнул омбудсмен.

Подрыв "Северных потоков"

Напомним, в сентябре 2022 года в Балтийском море произошли взрывы на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Это привело к утечке около 800 миллионов кубометров газа.

В августе 2025 года в Италии арестовали украинца по имени Сергей К. (Кузнецов), подозреваемого в организации подрыва газопроводов. Его обвиняют в заговоре, саботаже и уничтожении критической инфраструктуры.

По данным немецких прокуроров, Сергей К. якобы координировал операцию по установке взрывных устройств с борта парусной яхты, отправившейся из Ростока.

В октябре стало известно, что в Италии кассационный суд отменил решение о выдаче Германии украинца Кузнецова.

Кроме того, еще одного подозреваемого в подрыве "Северных потоков" задержали в Польше. Но его выдавать Германии не спешат. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что это не в интересах его страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Северный поток Северный поток-2 Дмитрий Лубинец
Новости
Где в Украине завтра будут выключать свет: список областей и графики
Где в Украине завтра будут выключать свет: список областей и графики
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место