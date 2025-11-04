В Италии украинец, которого обвиняют в подрыве "Северных потоков", объявил голодовку

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого подозревают в участии в подрыве газопроводов "Северного потока", объявил голодовку в итальянской тюрьме.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, от адвоката стало известно, что Кузнецова содержат в тюрьме строгого режима без обеспечения надлежащих санитарных условий, доступа к диетическому питанию, информации и возможности контактов с семьей.

Лубинец подчеркнул, что такие обстоятельства неприемлемы и противоречат Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Хочу напомнить, что польский суд недавно оправдал другого гражданина Украины, которого обвиняли по аналогичным обстоятельствам по делу "Северных потоков". Это решение подтверждает отсутствие надлежащей доказательной базы в подобных обвинениях, и должно быть учтено судами других государств-членов ЕС", - отметил он.

Лубинец также сообщил, что он обратился к омбудсмену в Италии и региона Лацио Марино Фарделли с просьбой обеспечить соблюдение базовых прав и надлежащих условий содержания украинца.

Завтра представители украинского консульства и Офиса омбудсмена прибудут к месту содержания Кузнецова, чтобы проверить условия содержания, состояние здоровья и оказать необходимую поддержку.

"Украина всегда защищает своих граждан - независимо от того, где они находятся", - подчеркнул омбудсмен.