Справа "Північних потоків": заарештований в Італії українець припинив голодування

За словами адвоката, Кузнєцов припинив протест після отримання гарантії, що йому буде надано продукти, які відповідають його медичним потребам.

Українець почав голодування через невідповідний раціон. У нього панкреатит і целіакія, тому йому необхідно дотримуватися веганської дієти.

Варто зауважити, що Кузнєцов заперечує свою причетність до підриву "Північних потоків".