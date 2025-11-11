Справа "Північних потоків": заарештований в Італії українець припинив голодування

Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії через підозру в причетності до підриву "Північних потоків", зупинив голодування.
Про це заявив адвокат Нікола Канестріні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами адвоката, Кузнєцов припинив протест після отримання гарантії, що йому буде надано продукти, які відповідають його медичним потребам.
Українець почав голодування через невідповідний раціон. У нього панкреатит і целіакія, тому йому необхідно дотримуватися веганської дієти.
Варто зауважити, що Кузнєцов заперечує свою причетність до підриву "Північних потоків".
Нагадаємо, Сергія Кузнєцова заарештували в Італії за ордером Німеччини. Після цього його помістили до в'язниці суворого режиму.
Німецькі правоохоронці вважають, що українець нібито координував операцію зі встановлення вибухівки на трубопроводах з борту парусної яхти.
Німеччина запросила екстрадицію Кузнєцова, але поки що його не видали.
Нещодавно стало відомо, що українець оголосив голодування через погані умови його утримання в італійській в'язниці.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець кілька днів тому заявив про те, що Кузнєцов перебуває в критичному стані.
Лубінець зазначив, що утримання українця в колонії суворого режиму за невідповідних умов вважається "неприйнятним" і таким, що порушує Конвенцію про захист прав людини та основних свобод. Він закликав італійську владу гарантувати дотримання прав Кузнєцова.
При цьому Міністерство закордонних справ України вимагає від Італії звільнити Кузнєцова.