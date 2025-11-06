Украина потребовала от Италии отпустить фигуранта дела о подрыве "Северных потоков"
Задержанного в Италии украинца Сергея Кузнецова, которого удерживают в тюрьме за якобы участие в подрыве "Северных потоков", необходимо отпустить.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
В МИД отметили, что предоставляют консульскую поддержку украинцу Сергею Кузнецову с момента его задержания. Также украинские дипломаты находятся в постоянном контакте с италийскими правоохранителями и пенитенциарным учреждением, чтобы там соблюдали условия содержания гражданина Украины.
Как отметили в ведомстве, после сообщений о том, что Кузнецов объявил голодовку, сотрудники консульства Украины в Милане провели с ним 5 ноября экстренную встречу. Она была четвертой с момента его задержания в августе этого года.
Дипломаты выяснили актуальное состояние гражданина, условия его содержания, отношение администрации заведения, который предложил ему всестороннее содействие со стороны дипломатического учреждения.
"Украина продолжит отстаивать законные права и интересы своего гражданина, бороться за их неукоснительное соблюдение. Еще раз подчеркиваем готовность к взаимодействию с итальянской и немецкой сторонами в ходе расследования дела, в то же время требуем возвращения нашего гражданина в Украину", - уточнили в МИД.
Кузнецов объявил голодовку
Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о том, что задержанный в Италии украинец Сергей Кузнецов, которого подозревают в подрыве "Северных потоков", объявил голодовку.
Адвокат подозреваемого рассказал, что Кузнецова удерживают в тюрьме строгого режима без надлежащих санитарных условий, диетического питания, доступа к информации и связи с семьей.
Лубинец подчеркнул, что такие условия содержания недопустимы и нарушают положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод.