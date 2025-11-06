Украина потребовала от Италии отпустить фигуранта дела о подрыве "Северных потоков"

Задержанного в Италии украинца Сергея Кузнецова, которого удерживают в тюрьме за якобы участие в подрыве "Северных потоков", необходимо отпустить.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В МИД отметили, что предоставляют консульскую поддержку украинцу Сергею Кузнецову с момента его задержания. Также украинские дипломаты находятся в постоянном контакте с италийскими правоохранителями и пенитенциарным учреждением, чтобы там соблюдали условия содержания гражданина Украины.

Как отметили в ведомстве, после сообщений о том, что Кузнецов объявил голодовку, сотрудники консульства Украины в Милане провели с ним 5 ноября экстренную встречу. Она была четвертой с момента его задержания в августе этого года.

Дипломаты выяснили актуальное состояние гражданина, условия его содержания, отношение администрации заведения, который предложил ему всестороннее содействие со стороны дипломатического учреждения.

"Украина продолжит отстаивать законные права и интересы своего гражданина, бороться за их неукоснительное соблюдение. Еще раз подчеркиваем готовность к взаимодействию с итальянской и немецкой сторонами в ходе расследования дела, в то же время требуем возвращения нашего гражданина в Украину", - уточнили в МИД.