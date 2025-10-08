Дело подрыва "Северных потоков": посол сделал заявление по подозреваемому украинцу

По его словам, Украина придерживается принципа верховенства права и не вмешивается в судебные процессы других стран.

Боднар подчеркнул, что дело Владимира Ж., которого подозревают в подрыве газопровода "Северный поток", решит польский суд.

"В наших интересах защищать наших граждан, и все зависит от верховенства права. Мы не вмешиваемся; это судебное дело. Мы можем лишь продемонстрировать, как защищаться сами, - сказал посол.

Он отметил, что в этом деле украинца консультируют консулы, и подчеркнул, что как посол намерен защищать каждого гражданина Украины.