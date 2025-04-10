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Дело Насирова: ВАКС продлил меру пресечения экс-руководителю ГФС

Четверг 10 апреля 2025 12:36
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Дело Насирова: ВАКС продлил меру пресечения экс-руководителю ГФС Фото: Роман Насиров, бывший руководитель Государственной фискальной службы (sfs.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил меру пресечения бывшему главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову до 10 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание ВАКС.

Во время заседания суд удовлетворил ходатайство прокурора.

Согласно решению суда, Насиров обязан:

  • не покидать пределы Киевской области;
  • носить электронный браслет;
  • сдать загранпаспорт.

В то же время во время заседания не было ни одного упоминания об "отмене мобилизации" Насирова.

Дело против Насирова

Бывшего главу ГФС задержали в 2017 году по подозрению в получении взятки в размере 722 миллиона гривен от бизнесмена Олега Бахматюка. Ему избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен, но он вышел из СИЗО уже через несколько дней.

В 2022-м ВАКС повторно избрал ему меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн гривен. Он вышел под залог уже в мае 2023-го.

9 апреля Насиров не явился на суд. Тогда же защита заявила, что он начал служить в ВСУ на стадии судебных дебатов. На следующий день, 10 апреля, в ВСУ отменили приказ о его мобилизации.

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Суд Роман Насиров
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