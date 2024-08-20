Дело Кириленко: в ВАКС решили отложить заседание по избранию меры пресечения

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

Как сообщили источники, заседание перенесли на 12:00 27 августа. Судья объяснил это тем, что необходимо больше времени для рассмотрения ходатайства. При этом в Уголовно-процессуальном кодексе никаких ограничений по времени нет.

Изначально заседание по избранию меры пресечения Кириленко должно было пройти сегодня, 20 августа.

Что предшествовало

Напомним, 14 августа стало известно, что чиновнику госучреждения со специальным статусом сообщили о подозрении в незаконном обогащении более чем на 56 млн гривен.

Как сообщили источники РБК-Украина, речь идет о главе Антимонопольного комитета Павле Кириленко.

Правоохранители установили, что в период с 2020 по 2023 год, когда Кириленко был главой Донецкой областной государственной администрации, он приобрел 21 объект недвижимости и один люксовый автомобиль. Такое имущество он не указывал в декларациях.

Разница в стоимости имущества и средствами чиновника и его жены составляет более 56 млн гривен.

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