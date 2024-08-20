Справа Кириленка: у ВАКС вирішили відкласти засідання щодо обрання запобіжного заходу

Про це РБК-Україна повідомили джерела у правоохоронних органах.

Як повідомили джерела, засідання перенесли на 12:00 27 серпня. Суддя пояснив це тим, що потрібно більше часу для розгляду клопотання. При цьому в Кримінально-процесуальному кодексі жодних обмежень у часі немає.

Спочатку засідання щодо обрання запобіжного заходу Кириленку мало пройти сьогодні, 20 серпня.

Що передувало

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що чиновнику держустанови зі спеціальним статусом повідомили про підозру у незаконному збагаченні на понад 56 млн гривень.

Як повідомили джерела РБК-Україна, йдеться про голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

Правоохоронці встановили, що в період з 2020 по 2023 рік, коли Кириленко був головою Донецької обласної державної адміністрації, він придбав 21 об'єкт нерухомості та один люксовий автомобіль. Таке майно він не вказував у деклараціях.

Різниця у вартості майна та коштами чиновника і його дружини становить понад 56 млн гривень.

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