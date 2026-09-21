Дело "Карфаген": водитель Кропивы внес залог и вышел из-под стражи

После внесения залога Куцый покинул следственный изолятор, однако суд обязал его соблюдать ряд процессуальных ограничений. В частности, он должен:

прибывать по каждому вызову детектива, прокурора и суда;

сообщать об изменении места своего проживания и работы;

сдать паспорта для выезда за границу;

воздержаться от общения с другими фигурантами дела, в частности с Сергеем Кропивой и Елизаветой Ивахненко;

постоянно носить электронный браслет.

Сергею Куцому инкриминируют участие в преступной организации, а также легализацию имущества, полученного преступным путем.

По данным НАБУ и САП, с октября 2025 по сентябрь 2026 он принимал участие в деятельности группировки, которая обеспечивала функционирование и "крышевание" сети мошеннических колл-центров.

Дело "Карфаген"

Напомним, ранее НАБУ и САП обнародовали детали расследования, получившего название "Карфаген". Как выяснилось, один из высокопоставленных чиновников Офиса генпрокурора мог "крышевать" мошеннические колл-центры.

Главным фигурантом дела стал заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергей Кропива.

Отметим, на обнародованных НАБУ и САП записях также фигурировал генеральный прокурор Руслан Кравченко. В частности, Кропива якобы организовывал перелет его сожительницы в Испанию незадолго до запланированной командировки туда самого генпрокурора.

После этого, 6 сентября, Высший антикоррупционный суд отправил его под стражу с возможностью внесения залога в 120 млн гривен.

Позже, 14 сентября, Кравченко неожиданно подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Кроме того, стало известно, что генпрокурор выехал за границу.