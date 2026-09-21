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Дело "Карфаген": водитель Кропивы внес залог и вышел из-под стражи

16:18 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
Фото: Сергей Куцый (скриншот видео)

Фигурант дела "Карфаген" о "крышевании" сети мошеннических колл-центров Сергей Куцый, водитель прокурора ОГП Сергея Кропивы, вышел из-под стражи под залог в 3 млн грн.

Об этом РБК-Украина сообщили в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

После внесения залога Куцый покинул следственный изолятор, однако суд обязал его соблюдать ряд процессуальных ограничений. В частности, он должен:

  • прибывать по каждому вызову детектива, прокурора и суда;
  • сообщать об изменении места своего проживания и работы;
  • сдать паспорта для выезда за границу;
  • воздержаться от общения с другими фигурантами дела, в частности с Сергеем Кропивой и Елизаветой Ивахненко;
  • постоянно носить электронный браслет.

Сергею Куцому инкриминируют участие в преступной организации, а также легализацию имущества, полученного преступным путем.

По данным НАБУ и САП, с октября 2025 по сентябрь 2026 он принимал участие в деятельности группировки, которая обеспечивала функционирование и "крышевание" сети мошеннических колл-центров.

Дело "Карфаген"

Напомним, ранее НАБУ и САП обнародовали детали расследования, получившего название "Карфаген". Как выяснилось, один из высокопоставленных чиновников Офиса генпрокурора мог "крышевать" мошеннические колл-центры.

Главным фигурантом дела стал заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергей Кропива.

Отметим, на обнародованных НАБУ и САП записях также фигурировал генеральный прокурор Руслан Кравченко. В частности, Кропива якобы организовывал перелет его сожительницы в Испанию незадолго до запланированной командировки туда самого генпрокурора.

После этого, 6 сентября, Высший антикоррупционный суд отправил его под стражу с возможностью внесения залога в 120 млн гривен.

Позже, 14 сентября, Кравченко неожиданно подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Кроме того, стало известно, что генпрокурор выехал за границу.

В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что у Кравченко есть только один путь - увольнение с должности, и призывал Раду не затягивать с решением. На следующий день парламент поддержал увольнение Кравченко с должности генпрокурора.

Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина.

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