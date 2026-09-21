Справа "Карфаген": водій Кропиви вніс заставу та вийшов з-під варти

Фігурант справи "Карфаген" про "кришування" мережі шахрайських кол-центрів Сергій Куций, водій прокурора ОГП Сергія Кропиви, вийшов із-під варти під заставу у 3 млн грн.
Про це РБК-Україна повідомили у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).
Після внесення застави Куций залишив слідчий ізолятор, однак суд зобов'язав його дотримуватися низки процесуальних обмежень. Зокрема, він повинен:
Сергію Куцому інкримінують участь у злочинній організації, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
За даними НАБУ та САП, з жовтня 2025 року по вересень 2026 року він брав участь у діяльності угруповання, яке забезпечувало функціонування та "кришування" мережі шахрайських кол-центрів.
Нагадаємо, раніше НАБУ та САП оприлюднили деталі розслідування, яке отримало назву "Карфаген". Як з'ясувалося, один із високопосадовців Офісу генпрокурора міг "кришувати" шахрайські колл-центри.
Головним фігурантом справи став заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОДП Сергій Кропива.
Зазначимо, на оприлюднених НАБУ та САП записах також фігурував генеральний прокурор Руслан Кравченко. Зокрема, Кропива нібито організовував переліт його співмешканки до Іспанії незадовго до запланованого відрядження туди самого генпрокурора.
Після цього 6 вересня Вищий антикорупційний суд відправив його під варту з можливістю внесення застави у 120 млн гривень.
Пізніше, 14 вересня, Кравченко несподівано підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Окрім того, стало відомо, що генпрокурор виїхав за кордон.
У той же день президент Володимир Зеленський заявив, що Кравченко має лише один шлях - звільнення з посади, і закликав Раду не затягувати з рішенням. Наступного дня парламент підтримав звільнення Кравченка з посади генпрокурора.
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