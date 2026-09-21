Справа "Карфаген": водій Кропиви вніс заставу та вийшов з-під варти

Після внесення застави Куций залишив слідчий ізолятор, однак суд зобов'язав його дотримуватися низки процесуальних обмежень. Зокрема, він повинен:

прибувати за кожним викликом детектива, прокурора та суду;

повідомляти про зміну місця свого проживання та роботи;

здати паспорти для виїзду за кордон;

утриматися від спілкування з іншими фігурантами справи, зокрема з Сергієм Кропивою та Єлизаветою Івахненко;

постійно носити електронний браслет.

Сергію Куцому інкримінують участь у злочинній організації, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними НАБУ та САП, з жовтня 2025 року по вересень 2026 року він брав участь у діяльності угруповання, яке забезпечувало функціонування та "кришування" мережі шахрайських кол-центрів.

Справа "Карфаген"

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП оприлюднили деталі розслідування, яке отримало назву "Карфаген". Як з'ясувалося, один із високопосадовців Офісу генпрокурора міг "кришувати" шахрайські колл-центри.

Головним фігурантом справи став заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОДП Сергій Кропива.

Зазначимо, на оприлюднених НАБУ та САП записах також фігурував генеральний прокурор Руслан Кравченко. Зокрема, Кропива нібито організовував переліт його співмешканки до Іспанії незадовго до запланованого відрядження туди самого генпрокурора.

Після цього 6 вересня Вищий антикорупційний суд відправив його під варту з можливістю внесення застави у 120 млн гривень.

Пізніше, 14 вересня, Кравченко несподівано підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Окрім того, стало відомо, що генпрокурор виїхав за кордон.