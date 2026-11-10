Дело "Карфаген". За Дуку внесли 44 миллиона гривен залога

Залог за фигуранта дела "Карфаген" - генерал-майора СБУ Сергея Дуку - продолжают вносить. Сейчас есть уже почти три четверти необходимой суммы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Николая Карася, передает "Радио Свобода" в Telegram.

Залог за Дуку

За бывшего топ-чиновника СБУ Сергея Дуку внесли 44 миллиона гривен залога. Средства поступили от 1113 плательщиков, говорит Карась.

"Там разные суммы: кто-то 10-20 тысяч, кто-то 100-150", - отметил прокурор.

Кто именно вносит залог - пока данных нет, пишет издание.

Высший антикоррупционный суд определил Дуке залог в 65 миллионов гривен. Для выхода из-под стражи ему не хватает еще 21 миллиона. Сам Дука во время судебного заседания заявлял, что у него нет возможности оплатить такую сумму.

Дело "Карфаген"

Ранее РБК-Украина писало, что на утро 10 ноября залог за Сергея Дуку внесли не в полном объеме.

Напомним, 6 ноября ВАКС избрал фигуранту дела "Карфаген" Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 65 млн гривен.

Сторона обвинения просила суд установить залог в 100 млн.

Также известно, что НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участников вероятной преступной организации. Среди них - генерал СБУ Дука.

По версии следствия, они обеспечивали систематическое предоставление взяток чиновникам правоохранительных органов. Мошеннические колл-центры и другие незаконные бизнесы могли работать беспрепятственно.