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Разбивал телефоны топором. В САП раскрыли детали задержания генерала СБУ Дуки

16:53 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Иван Носальский aimg Елизавета Логвинчук
Разбивал телефоны топором. В САП раскрыли детали задержания генерала СБУ Дуки Фото: Сергей Дука (РБК-Украина, Елизавета Логвинчук)
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Генерал Службы безопасности Сергей Дука, который оказался фигурантом дела "Карфаген", во время задержания разбивал свои телефоны при помощи топора.

Об этом журналистам рассказал прокурор САП Николай Карась, передает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

По словам прокурора, детективы около 2 часов не могли попасть в помещение Дуки для проведения следственных действий, поскольку им препятствовали вооруженные люди.

"Вооруженные люди дослали патрон в патронник, навели лазерные указки на сотрудников НАБУ и этим препятствовали выполнению постановления следственного судьи об обыске", - отметил Карась.

По его словам, за эти 2 часа Дука уничтожал вещевые доказательства, в том числе свои мобильные телефоны топором.

Прокурор обратил внимание, что такое поведение прикрывалось "каким-то постановлением о мерах безопасности".

"Оценка этому тоже должна быть дана, поскольку ни одно постановление о принятии мер безопасности не говорит о том, что оно имеет высшее значение перед постановлением следственного судьи", - сказал он.

В связи с этим было зарегистрировано уголовное производство в ГБР по статье 345 Уголовного кодекса - сопротивление представителям правоохранительных органов во время выполнения служебных полномочий. Досудебное расследование продолжается, будут установлены все обстоятельства.

Что известно о генерале Дуке

Напомним, первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука является одним из фигурантов скандального дела "Карфаген".

Правоохранители подозревают, что генерал СБУ "крышевал" преступную группировку. В частности, злоумышленники занимались организацией работы мошеннических колл-центров.

Сегодня, 6 ноября, Дуке избирают меру пресечения. Сторона обвинения просит взять Дуку под стражу с возможностью внести залог в размере 100 млн гривен.

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