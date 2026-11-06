Разбивал телефоны топором. В САП раскрыли детали задержания генерала СБУ Дуки

Генерал Службы безопасности Сергей Дука, который оказался фигурантом дела "Карфаген", во время задержания разбивал свои телефоны при помощи топора.

Об этом журналистам рассказал прокурор САП Николай Карась, передает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

По словам прокурора, детективы около 2 часов не могли попасть в помещение Дуки для проведения следственных действий, поскольку им препятствовали вооруженные люди.

"Вооруженные люди дослали патрон в патронник, навели лазерные указки на сотрудников НАБУ и этим препятствовали выполнению постановления следственного судьи об обыске", - отметил Карась.

По его словам, за эти 2 часа Дука уничтожал вещевые доказательства, в том числе свои мобильные телефоны топором.

Прокурор обратил внимание, что такое поведение прикрывалось "каким-то постановлением о мерах безопасности".

"Оценка этому тоже должна быть дана, поскольку ни одно постановление о принятии мер безопасности не говорит о том, что оно имеет высшее значение перед постановлением следственного судьи", - сказал он.

В связи с этим было зарегистрировано уголовное производство в ГБР по статье 345 Уголовного кодекса - сопротивление представителям правоохранительных органов во время выполнения служебных полномочий. Досудебное расследование продолжается, будут установлены все обстоятельства.

Что известно о генерале Дуке

Напомним, первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука является одним из фигурантов скандального дела "Карфаген".

Правоохранители подозревают, что генерал СБУ "крышевал" преступную группировку. В частности, злоумышленники занимались организацией работы мошеннических колл-центров.