Справа "Карфаген". За Дуку внесли 44 мільйони гривень застави
Заставу за фігуранта справи “Карфаген” - генерал-майора СБУ Сергія Дуку - продовжують вносити. Наразі вже є майже три чверті необхідної суми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Миколи Карася, передає "Радіо Свобода" у Telegram.
Застава за Дуку
За колишнього топпосадовця СБУ Сергія Дуку внесли 44 мільйони гривень застави. Кошти надійшли від 1113 платників, каже Карась.
"Там різні суми: хтось 10-20 тисяч, хтось 100-150", - зазначив прокурор.
Хто саме вносить заставу - наразі даних немає, пише видання.
Вищий антикорупційний суд визначив Дуці заставу в 65 мільйонів гривень. Для виходу з-під варти йому бракує ще 21 мільйон. Сам Дука під час судового засідання заявляв, що не має можливості сплатити таку суму.
Справа "Карфаген"
Раніше РБК-Україна писало, що станом на ранок 10 листопада заставу за Сергія Дуку внесли не в повному обсязі.
Нагадаємо, 6 листопада ВАКС обрав фігуранту справи "Карфаген" Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в 65 млн гривень.
Сторона обвинувачення просила суд встановити заставу в 100 млн.
Також відомо, що НАБУ і САП повідомили про підозру п'ятьом учасникам імовірної злочинної організації. Серед них - генерал СБУ Дука.
За версією слідства, вони забезпечували систематичне надання хабарів високопосадовцям правоохоронних органів. Натомість шахрайські колцентри та інші незаконні бізнеси могли працювати без перешкод.
Також стало відомо, що Дука розбивав свої телефони сокирою.
За словами прокурора САП Миколи Карася, близько двох годин детективи не могли потрапити до його приміщення, бо їм перешкоджали озброєні люди.