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Залог за генерала СБУ Дуку частично внесли, - источники

11:37 10.11.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская aimg Мария Кучерявец
Залог за генерала СБУ Дуку частично внесли, - источники Фото: Сергей Дука (РБК-Украина)
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На вторник залог за генерал-майора СБУ Сергея Дуку, фигуранта дела “Карфаген”, внесли не в полном объеме.

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

По состоянию на утро 10 ноября залог за фигуранта внесен частично. Какую сумму внесли, не уточнили.

Напоминаем, Дуку подозревают в причастности к преступной организации по делу "Карфаген".

Что известно о деле

НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам вероятной преступной организации. Среди них - генерал СБУ Дука.

По версии следствия, они обеспечивали систематическое предоставление взяток чиновникам правоохранительных органов. Мошеннические колцентры и другие незаконные бизнесы могли работать беспрепятственно.

Сотрудники "Альфы" в это время пытались его эвакуировать.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Дуке меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 65 миллионов гривен.

Как сообщало РБК-Украина, прокуроры просили для Дуки залог в 100 миллионов гривен.

По данным следствия, генерал помогал организатору группировки "Криминал" решать вопросы в СБУ и Офисе генпрокурора.

Также мы писали, что Дука разбивал свои телефоны топором.

По словам прокурора САП Николая Карася, около двух часов детективы не могли попасть в его помещение, потому что им препятствовали вооруженные люди.

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