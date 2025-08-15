Дело не в генетике: почему на самом деле ломаются ногти и выпадают волосы

Эксперты отмечают, что даже самая полезная пища не принесет результата, если организм не может ее усвоить. Внешние проявления, такие как ухудшение состояния волос и ногтей, являются лишь следствием внутренних дефицитов. И хотя генетика играет определенную роль, ключевым фактором остается образ жизни и здоровье пищеварительной системы.

Почему желудок влияет на волосы?

Основных причин две, и обе связаны с пищеварением.

Плохая работа ЖКТ

Низкая кислотность желудочного сока, застой желчи или недостаточное количество ферментов поджелудочной железы приводят к тому, что пища не переваривается должным образом. Это мешает усвоению ключевых для красоты элементов: белка, железа, цинка, меди и витаминов B12 и С. Вы можете потреблять достаточно полезных продуктов, но организм получит из них лишь мизерную часть.

Дисбаланс в кишечнике

Когда плохо переваренная пища попадает в кишечник, это провоцирует рост патогенной микрофлоры. Поскольку основное всасывание всех питательных веществ происходит именно там, этот дисбаланс еще больше усугубляет ситуацию, создавая замкнутый круг дефицитов.

Как распознать скрытую проблему?

На проблемы с ЖКТ могут указывать не только очевидные симптомы, но и те, которые мы часто игнорируем:

неприятный запах изо рта;

тяжесть в желудке после еды;

отрыжка, вздутие и газообразование;

диарея или запоры;

боль в правом или левом подреберье.

Что делать в этом случае?

Простой прием витаминно-минеральных комплексов без устранения первопричины даст лишь временный и незначительный эффект. Подход должен быть комплексным:

Диагностика

Начните с консультации с врачом и сдачи базовых анализов. Это поможет определить, где именно произошел сбой: в желудке, желчном или поджелудочной.

Коррекция

Только после этого можно эффективно корректировать рацион и добавлять целевые добавки. Кому-то понадобится коллаген и восстановление кислотности, другому - жирорастворимые витамины А и D, а третьему - витамины группы B.

Поэтому, прежде чем покупать очередную "чудо-маску", прислушайтесь к своему телу. Здоровый кишечник - это основа не только хорошего самочувствия, но и сияющей внешности, крепких ногтей и роскошных волос.