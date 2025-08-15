Справа не в генетиці: чому насправді ламаються нігті та випадає волосся

Експерти зазначають, що навіть найкорисніша їжа не принесе результату, якщо організм не може її засвоїти. Зовнішні прояви, такі як погіршення стану волосся та нігтів, є лише наслідком внутрішніх дефіцитів. І хоча генетика відіграє певну роль, ключовим фактором залишається спосіб життя та здоров'я травної системи.

Чому шлунок впливає на волосся?

Основних причин дві, і обидві пов'язані з травленням.

Погана робота ШКТ

Низька кислотність шлункового соку, застій жовчі або недостатня кількість ферментів підшлункової залози призводять до того, що їжа не перетравлюється належним чином. Це заважає засвоєнню ключових для краси елементів: білка, заліза, цинку, міді та вітамінів B12 і С. Ви можете споживати достатньо корисних продуктів, але організм отримає з них лише мізерну частину.

Дисбаланс у кишківнику

Коли погано перетравлена їжа потрапляє в кишківник, це провокує ріст патогенної мікрофлори. Оскільки основне всмоктування всіх поживних речовин відбувається саме там, цей дисбаланс ще більше погіршує ситуацію, створюючи замкнене коло дефіцитів.

Як розпізнати приховану проблему?

На проблеми з ШКТ можуть вказувати не лише очевидні симптоми, а й ті, які ми часто ігноруємо:

неприємний запах з рота;

важкість у шлунку після їжі;

відрижка, здуття та газоутворення;

діарея або закрепи;

біль у правому чи лівому підребер'ї.

Що робити в цьому випадку?

Просте приймання вітамінно-мінеральних комплексів без усунення першопричини дасть лише тимчасовий та незначний ефект. Підхід має бути комплексним:

Діагностика

Почніть із консультації з лікарем та здачі базових аналізів. Це допоможе визначити, де саме стався збій: у шлунку, жовчному чи підшлунковій.

Корекція

Лише після цього можна ефективно коригувати раціон та додавати цільові добавки. Комусь знадобиться колаген та відновлення кислотності, іншому - жиророзчинні вітаміни А і D, а третьому – вітаміни групи B.

Тож, перш ніж купувати чергову "чудо-маску", прислухайтеся до свого тіла. Здоровий кишківник - це основа не лише гарного самопочуття, але й сяючої зовнішності, міцних нігтів та розкішного волосся.