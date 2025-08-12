7 анализов, которые спасут вам жизнь после 45: проверьте свое здоровье
После 45 лет организм начинает работать иначе, а риски многих серьезных заболеваний, в частности сердечно-сосудистых, возрастают. Проверка определенных показателей крови хотя бы раз в год может выявить проблемы на ранней стадии, прежде чем они перерастут в опасные болезни.
Какие именно анализы для сохранения жизни надо сделать людям после 45 лет, рассказывает РБК-Украина.
Гомоцистеин
Гомоцистеин - это аминокислота, которая образуется в организме. Ее повышенный уровень (<8 мкмоль/л) - это серьезный тревожный сигнал. Он повреждает стенки сосудов, увеличивая риск развития атеросклероза, инфаркта, инсульта и тромбозов. Контролируя этот показатель, вы делаете большой шаг к защите своего сердца.
С-реактивный белок (СРБ)
Нормальный уровень СРБ составляет менее 1 мг/л. Если он выше, это может указывать на скрытое воспаление в организме. Такое состояние часто остается незамеченным, но значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярная проверка позволяет вовремя выявить и ликвидировать источник воспаления.
Гликированный гемоглобин (HbA1c)
Этот показатель отражает средний уровень сахара в крови за последние 2-3 месяца.
-
Норма: 4,8-5,1%.
-
Предиабет: 5,5-6,4%.
-
Диабет: ≥6 ,5%. Повышенный HbA1c свидетельствует о хронически высоком сахаре, который незаметно повреждает сосуды, нервы и внутренние органы. Раннее выявление предиабета дает шанс предотвратить развитие диабета второго типа.
Витамин D
Витамин D играет ключевую роль в здоровье костей. Его нормальный уровень - 50-80 нг/мл. Дефицит этого витамина значительно повышает риск развития остеопороза и опасных переломов, например, шейки бедра.
АЛТ / АСТ
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (АСТ) - это ферменты печени.
-
Норма: АЛТ <34 Ед/л, АСТ <31 Ед/л. Повышенные значения могут свидетельствовать о проблемах с печенью, воспалительных процессах или жировой болезни печени, которая сегодня очень распространена.
Креатинин
Креатинин - это продукт обмена веществ, который выводится почками. Его повышенный уровень (норма: 45-90 мкмоль/л) может указывать на ухудшение работы почек, что требует немедленного внимания.
Липидный профиль
Липидный профиль включает несколько показателей, которые важно держать под контролем:
-
Общий холестерин: норма <5,2 ммоль/л.
-
ЛПНП ("плохой" холестерин): норма <2,6 ммоль/л. Его повышенный уровень - главный фактор риска атеросклероза и его последствий.
-
ЛПВП ("хороший" холестерин): норма >1,2 ммоль/л. Его низкий уровень снижает защиту сосудов.
-
Триглицериды: норма <1,7 ммоль/л. Их повышение также увеличивает риск сердечно-сосудистых болезней.
Вас может заинтересовать
- Следуйте этим привычкам после 50 лет, чтобы прожить на 10 лет дольше
- 5 упражнений, которые помогут замедлить старение после 40 лет
- Что важнее для долголетия - гены или образ жизни
В материале использованы следующие источники: Facebook-страница нутрициолога Василия Лукьянова, Минздрав, Wikipedia.
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.