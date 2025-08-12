ua en ru
7 анализов, которые спасут вам жизнь после 45: проверьте свое здоровье

Вторник 12 августа 2025 08:49
7 анализов, которые спасут вам жизнь после 45: проверьте свое здоровье Фото: Какие анализы надо делать людям 45+ (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

После 45 лет организм начинает работать иначе, а риски многих серьезных заболеваний, в частности сердечно-сосудистых, возрастают. Проверка определенных показателей крови хотя бы раз в год может выявить проблемы на ранней стадии, прежде чем они перерастут в опасные болезни.

Какие именно анализы для сохранения жизни надо сделать людям после 45 лет, рассказывает РБК-Украина.

Гомоцистеин

Гомоцистеин - это аминокислота, которая образуется в организме. Ее повышенный уровень (<8 мкмоль/л) - это серьезный тревожный сигнал. Он повреждает стенки сосудов, увеличивая риск развития атеросклероза, инфаркта, инсульта и тромбозов. Контролируя этот показатель, вы делаете большой шаг к защите своего сердца.

С-реактивный белок (СРБ)

Нормальный уровень СРБ составляет менее 1 мг/л. Если он выше, это может указывать на скрытое воспаление в организме. Такое состояние часто остается незамеченным, но значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярная проверка позволяет вовремя выявить и ликвидировать источник воспаления.

Гликированный гемоглобин (HbA1c)

Этот показатель отражает средний уровень сахара в крови за последние 2-3 месяца.

  • Норма: 4,8-5,1%.

  • Предиабет: 5,5-6,4%.

  • Диабет: ≥6 ,5%. Повышенный HbA1c свидетельствует о хронически высоком сахаре, который незаметно повреждает сосуды, нервы и внутренние органы. Раннее выявление предиабета дает шанс предотвратить развитие диабета второго типа.

Витамин D

Витамин D играет ключевую роль в здоровье костей. Его нормальный уровень - 50-80 нг/мл. Дефицит этого витамина значительно повышает риск развития остеопороза и опасных переломов, например, шейки бедра.

АЛТ / АСТ

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (АСТ) - это ферменты печени.

  • Норма: АЛТ <34 Ед/л, АСТ <31 Ед/л. Повышенные значения могут свидетельствовать о проблемах с печенью, воспалительных процессах или жировой болезни печени, которая сегодня очень распространена.

Креатинин

Креатинин - это продукт обмена веществ, который выводится почками. Его повышенный уровень (норма: 45-90 мкмоль/л) может указывать на ухудшение работы почек, что требует немедленного внимания.

Липидный профиль

Липидный профиль включает несколько показателей, которые важно держать под контролем:

  • Общий холестерин: норма <5,2 ммоль/л.

  • ЛПНП ("плохой" холестерин): норма <2,6 ммоль/л. Его повышенный уровень - главный фактор риска атеросклероза и его последствий.

  • ЛПВП ("хороший" холестерин): норма >1,2 ммоль/л. Его низкий уровень снижает защиту сосудов.

  • Триглицериды: норма <1,7 ммоль/л. Их повышение также увеличивает риск сердечно-сосудистых болезней.

В материале использованы следующие источники: Facebook-страница нутрициолога Василия Лукьянова, Минздрав, Wikipedia.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

