7 анализов, которые спасут вам жизнь после 45: проверьте свое здоровье

После 45 лет организм начинает работать иначе, а риски многих серьезных заболеваний, в частности сердечно-сосудистых, возрастают. Проверка определенных показателей крови хотя бы раз в год может выявить проблемы на ранней стадии, прежде чем они перерастут в опасные болезни.

Какие именно анализы для сохранения жизни надо сделать людям после 45 лет, рассказывает РБК-Украина .

Гомоцистеин

Гомоцистеин - это аминокислота, которая образуется в организме. Ее повышенный уровень (<8 мкмоль/л) - это серьезный тревожный сигнал. Он повреждает стенки сосудов, увеличивая риск развития атеросклероза, инфаркта, инсульта и тромбозов. Контролируя этот показатель, вы делаете большой шаг к защите своего сердца.

С-реактивный белок (СРБ)

Нормальный уровень СРБ составляет менее 1 мг/л. Если он выше, это может указывать на скрытое воспаление в организме. Такое состояние часто остается незамеченным, но значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярная проверка позволяет вовремя выявить и ликвидировать источник воспаления.

Гликированный гемоглобин (HbA1c)

Этот показатель отражает средний уровень сахара в крови за последние 2-3 месяца.

Норма: 4,8-5,1% .

Предиабет: 5,5-6,4% .

Диабет: ≥6 ,5%. Повышенный HbA1c свидетельствует о хронически высоком сахаре, который незаметно повреждает сосуды, нервы и внутренние органы. Раннее выявление предиабета дает шанс предотвратить развитие диабета второго типа.

Витамин D

Витамин D играет ключевую роль в здоровье костей. Его нормальный уровень - 50-80 нг/мл. Дефицит этого витамина значительно повышает риск развития остеопороза и опасных переломов, например, шейки бедра.

АЛТ / АСТ

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (АСТ) - это ферменты печени.

Норма: АЛТ <34 Ед/л, АСТ <31 Ед/л. Повышенные значения могут свидетельствовать о проблемах с печенью, воспалительных процессах или жировой болезни печени, которая сегодня очень распространена.

Креатинин

Креатинин - это продукт обмена веществ, который выводится почками. Его повышенный уровень (норма: 45-90 мкмоль/л) может указывать на ухудшение работы почек, что требует немедленного внимания.

Липидный профиль

Липидный профиль включает несколько показателей, которые важно держать под контролем: