Эти продукты надо есть для лучшего сна и настроения: таблетки больше не нужны

Вторник 12 августа 2025 12:51
Эти продукты надо есть для лучшего сна и настроения: таблетки больше не нужны Фото: Почему надо есть продукты с триптофаном (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул
Эксперт: Олег Швец

Триптофан - одна из девяти незаменимых аминокислот, которая играет ключевую роль в выработке гормонов счастья и сна.

Какие продукты с триптофаном надо включать в рацион для настроения и хорошего сна, объясняет РБК-Украина со ссылкой на сообщение профессора и диетолога Олега Швеца в Facebook.

Что такое триптофан и почему он так важен?

Организм не вырабатывает триптофан самостоятельно, поэтому мы должны получать его с пищей. Эта аминокислота является строительным материалом для белков, участвующих во многих жизненно важных процессах. В частности, триптофан отвечает за:

  • Настроение: он является предшественником серотонина, известного как "гормон счастья". Серотонин регулирует настроение, аппетит и чувство боли.

  • Сон: триптофан способствует синтезу мелатонина - гормона, отвечающего за регуляцию циркадных ритмов (биологических часов).

  • Здоровье: поддерживает равновесие азота в организме, помогает восстанавливать ткани, влияет на память и визуальное мышление.

Сколько триптофана нам нужно?

Здоровому взрослому человеку достаточно всего 4-5 миллиграммов триптофана на килограмм веса ежедневно. Это примерно 280-350 мг для человека весом 70 кг. Это количество легко получить из обычного питания.

Топ-продукты, богатые триптофаном

К счастью, триптофан содержится во многих привычных продуктах. Он есть как в растительных, так и в животных белках, хотя из животных продуктов он усваивается несколько лучше.

Мясо и птица

Свинина, индейка, говядина, куриная грудка. Например, всего 85 граммов жареной свинины содержат около 238 мг триптофана.

Рыба и морепродукты

Тунец, лосось, тилапия, лобстер, краб. Порция тунца в 85 г может обеспечить до 252 мг.

Молочные продукты и яйца

Молоко, сыр (моцарелла, чеддер), йогурт, яйца. Один стакан 2% молока содержит 120 мг триптофана.

Бобовые и тофу

Тофу, соевые бобы (эдамаме). 125 г тофу - это уже 296 мг.

Зерновые

Киноа, овсянка, гречка, хлеб. Один стакан киноа содержит впечатляющие 284 мг.

Орехи и семечки

Тыквенные семечки (163 мг на 30 г!), семена чиа, грецкие орехи, кешью, фисташки, миндаль, арахис.

Другие продукты

Картофель, стручковая фасоль, чернослив, бананы. Даже 30 граммов шоколада содержат 16-18 мг триптофана.

Осторожно с добавками

Некоторые люди принимают триптофан в виде диетических добавок (L-триптофан, 5-HTP) для борьбы с депрессией, бессонницей, мигренью. Однако эти препараты можно употреблять только после консультации с врачом.

Некоторые добавки, включая триптофан, могут вступать в опасное взаимодействие с лекарствами, особенно с ингибиторами моноаминоксидазы (МАО). Неконтролируемый прием высоких доз триптофана может привести к серотониновому синдрому - потенциально смертельного состояния, вызванного избытком серотонина в мозге.

Симптомами дефицита триптофана, который встречается очень редко, являются повышенная чувствительность к боли, раздражительность, тревожность. При этом побочные эффекты добавок могут быть разнообразными: от тошноты и головной боли до головокружения и затуманенного зрения.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Здоровое питание Здоровая еда Здоровье
