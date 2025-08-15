ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дело не в генетике: почему на самом деле ломаются ногти и выпадают волосы

Пятница 15 августа 2025 09:48
UA EN RU
Дело не в генетике: почему на самом деле ломаются ногти и выпадают волосы Фото: Названа причина ломких ногтей и выпадения волос (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул
Эксперт: Юрий Попко

Выпадение волос, ломкость ногтей и ранняя седина - проблемы, с которыми многие пытаются бороться с помощью дорогих шампуней и масок. Однако истинная причина часто кроется значительно глубже.

Какова неочевидная причина этих проблем, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост тренера Юрия Попка в Facebook.

Эксперты отмечают, что даже самая полезная пища не принесет результата, если организм не может ее усвоить. Внешние проявления, такие как ухудшение состояния волос и ногтей, являются лишь следствием внутренних дефицитов. И хотя генетика играет определенную роль, ключевым фактором остается образ жизни и здоровье пищеварительной системы.

Почему желудок влияет на волосы?

Основных причин две, и обе связаны с пищеварением.

Плохая работа ЖКТ

Низкая кислотность желудочного сока, застой желчи или недостаточное количество ферментов поджелудочной железы приводят к тому, что пища не переваривается должным образом. Это мешает усвоению ключевых для красоты элементов: белка, железа, цинка, меди и витаминов B12 и С. Вы можете потреблять достаточно полезных продуктов, но организм получит из них лишь мизерную часть.

Дисбаланс в кишечнике

Когда плохо переваренная пища попадает в кишечник, это провоцирует рост патогенной микрофлоры. Поскольку основное всасывание всех питательных веществ происходит именно там, этот дисбаланс еще больше усугубляет ситуацию, создавая замкнутый круг дефицитов.

Как распознать скрытую проблему?

На проблемы с ЖКТ могут указывать не только очевидные симптомы, но и те, которые мы часто игнорируем:

  • неприятный запах изо рта;

  • тяжесть в желудке после еды;

  • отрыжка, вздутие и газообразование;

  • диарея или запоры;

  • боль в правом или левом подреберье.

Что делать в этом случае?

Простой прием витаминно-минеральных комплексов без устранения первопричины даст лишь временный и незначительный эффект. Подход должен быть комплексным:

Диагностика

Начните с консультации с врачом и сдачи базовых анализов. Это поможет определить, где именно произошел сбой: в желудке, желчном или поджелудочной.

Коррекция

Только после этого можно эффективно корректировать рацион и добавлять целевые добавки. Кому-то понадобится коллаген и восстановление кислотности, другому - жирорастворимые витамины А и D, а третьему - витамины группы B.

Поэтому, прежде чем покупать очередную "чудо-маску", прислушайтесь к своему телу. Здоровый кишечник - это основа не только хорошего самочувствия, но и сияющей внешности, крепких ногтей и роскошных волос.

Вас может заинтересовать

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волосы Здоровое питание Здоровье
Новости
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия