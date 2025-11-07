"Спорт лечит душу": в Киевской областной больнице открыли боксерский зал для ветеранов войны

7 ноября в Киеве, на базе Киевской областной клинической больницы №2, торжественно открыли боксерский центр для реабилитации ветеранов боевых действий, получивших ранения во время защиты Украины. Проект создан по инициативе ОО "Защита плюс", "Лиги бокса ветеранов", промоутерской компании SpartaBox Faniian Promotions, при поддержке Министерства по делам ветеранов Украины и Киевского областного совета.

РБК-Украина побывало на открытии и рассказывает самые важные детали.

"Спорт лечит не только тело, но и душу"

Руководитель промоутерской компании SpartaBox Faniian Promotions Игорь Фаниян рассказал, что идея родилась после турнира во Дворце спорта, где впервые в Украине ветераны соревновались за титул чемпиона страны.

"После того турнира у нас появилась мысль создать пространство в больнице, где наши защитники смогут восстанавливаться физически и морально. Здесь занимаются люди с ампутациями, с ранениями, те, кто вернулся из горячих точек. Мы подходим к каждому индивидуально - главное, чтобы это все происходило вокруг спорта", - пояснил Фаниян.

В Киевской областной клинической больнице №2 создали зал бокса для ветеранов №2 (фото предоставлено пресс-службой)

По его словам, к проекту присоединилась большая команда SpartaBox, которую он называет "не просто стенами, а сообществом людей, объединенных силой духа".

В планах - развивать не только классический бокс, но и другие направления: реабилитационную гимнастику, китайский бокс, кикбоксинг и инклюзивные виды спорта.

Тренировки как терапия

Главный тренер Артем Васьковский, который будет работать с ветеранами дважды в неделю, рассказал, что сотрудничество с SpartaBox длится уже более года.

"Мы с Игорем знакомы более 30 лет. Больше года тренируем ветеранов боевых действий - бесплатно, в двух локациях. Теперь открыли ячейку и при больнице, чтобы ребята могли развиваться под наблюдением тренера-реабилитолога", - рассказал главный тренер проекта.

Он отметил, что тренировки будут проходить в легком формате, с учетом физических возможностей каждого ветерана.

Цель - не спорт высоких достижений, а восстановление подвижности, координации и веры в

"Это о возвращении к жизни"

И.о. председателя Киевского областного совета Ярослав Добрянский отметил, что проект реализован исключительно при поддержке меценатов и бизнеса Киевщины - без привлечения бюджетных средств.

"Мы четыре года тесно сотрудничаем с этой больницей. Именно ветераны подсказали нам, что спортивная реабилитация - самый действенный способ возвращения к полноценной жизни. Поэтому мы обратились к команде SpartaBox и за три недели совместно реализовали этот зал", - отметил Добрянский.

Он добавил, что уже разработан проект уличной реабилитации - с тренажерами, инклюзивным бассейном, зонами для социализации военных и небольшими домиками для адаптации. Его открытие планируется в мае 2025 года.

