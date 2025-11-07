ua en ru
Пт, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Еще один случай медицинской халатности? Частная клиника в Одессе в центре нового скандала

Пятница 07 ноября 2025 14:01
UA EN RU
Еще один случай медицинской халатности? Частная клиника в Одессе в центре нового скандала Иллюстративное фото: врачей одесской частной больницы обвиняют в халатности (Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Появились новые факты о возможной халатности в частной клинике Одессы, врачи которой недавно были отправлены под домашний арест в связи с расследованием о смерти пациента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение родственницы дочери одной из пациенток больницы.

Женщина рассказала, что ее мать 8 месяцев назад умерла после лечения в одной из частных клиник города, где раньше лечился также известный бизнесмен, смерть которого сейчас расследуют правоохранители. Речь идет о больнице "Одрекс".

По словам дочери умершей, ее мама попала в клинику с проблемами сосудов. Были запланированы две дорогостоящие операции. Перед вмешательством женщине провели все необходимые обследования, но после операции возникли осложнения, и пациентку переводили несколько раз в другие филиалы клиники. После трех недель в реанимации она скончалась.

Родственница отмечает, что семья выполнила все требования врачей и оплатила большинство расходов, однако после смерти матери еще остались долги за лечение.

Она также возмущена тем, как проходят судебные заседания, в частности поведением одного из врачей клиники, которого обвиняют в халатности, - по ее словам, он позволяет себе шутки и фотографируется прямо в зале суда.

Женщина отмечает, что таких историй много, и призывает провести честное расследование, чтобы подобные трагедии больше не повторялись.

Двум врачам клиники объявлено о подозрении

Недавно врача-онколога и хирурга клиники "Одрекс" обвинили в служебной халатности, которая могла привести к смерти пациента. Как сообщали источники РБК-Украина, речь идет об известном одесском бизнесмене Аднане Киване.

По данным следствия, во время лечения в частной клинике он получил ненадлежащую медицинскую помощь, повлекшую сепсис и смерть. Судебно-медицинская экспертиза установила прямую причинно-следственную связь между действиями врачей и летальным исходом.

Медикам было объявлено о подозрении по ч.1 ст.140 Уголовного кодекса Украины - ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациента. Им грозит до двух лет лишения свободы и запрет заниматься медицинской деятельностью до пяти лет.

Оба врача на сегодня отстранены от должностей и находятся под домашним арестом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Больницы
Новости
УЗ-3000 по бесплатным перевозкам. Свириденко назвала дату запуска
УЗ-3000 по бесплатным перевозкам. Свириденко назвала дату запуска
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины