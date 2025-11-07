"Спорт лікує душу": у Київській обласній лікарні відкрили боксерський зал для ветеранів війни

7 листопада у Києві, на базі Київської обласної клінічної лікарні №2, урочисто відкрили боксерський осередок для реабілітації ветеранів бойових дій, які зазнали поранень під час захисту України. Проєкт створено за ініціативи ГО "Захист плюс", "Ліги боксу ветеранів", промоутерської компанії SpartaBox Faniian Promotions, за підтримки Міністерства у справах ветеранів України та Київської обласної ради.

"Спорт лікує не лише тіло, а й душу"

Керівник промоутерської компанії SpartaBox Faniian Promotions Ігор Фаніян розповів, що ідея народилася після турніру у Палаці спорту, де вперше в Україні ветерани змагалися за титул чемпіона країни.

"Після того турніру в нас з’явилася думка створити простір у лікарні, де наші захисники зможуть відновлюватися фізично й морально. Тут займаються люди з ампутаціями, з пораненнями, ті, хто повернувся з гарячих точок. Ми підходимо до кожного індивідуально - головне, щоб це все відбувалося навколо спорту", - пояснив Фаніян.

У Київській обласній клінічній лікарні №2 створили зал боксу для ветеранів №2 (фото надане пресслужбою)

За його словами, до проєкту долучилась велика команда SpartaBox, яку він називає "не просто стінами, а спільнотою людей, об’єднаних силою духу".

У планах - розвивати не лише класичний бокс, а й інші напрями: реабілітаційну гімнастику, китайський бокс, кікбоксинг та інклюзивні види спорту.

Тренування як терапія

Головний тренер Артем Васьковський, який працюватиме з ветеранами двічі на тиждень, розповів, що співпраця з SpartaBox триває вже понад рік.

"Ми з Ігорем знайомі понад 30 років. Понад рік тренуємо ветеранів бойових дій - безкоштовно, у двох локаціях. Тепер відкрили осередок і при лікарні, щоб хлопці могли розвиватися під наглядом тренера-реабілітолога", - розповів головний тренер проєкту.

У Київській обласній клінічній лікарні №2 створили зал боксу для ветеранів №2 (фото надане пресслужбою)

Він зазначив, що тренування проходитимуть у легкому форматі, з урахуванням фізичних можливостей кожного ветерана.

Мета - не спорт високих досягнень, а відновлення рухливості, координації та віри у

"Це про повернення до життя"

В.о. голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський наголосив, що проєкт реалізовано виключно за підтримки меценатів і бізнесу Київщини - без залучення бюджетних коштів.

"Ми чотири роки тісно співпрацюємо з цією лікарнею. Саме ветерани підказали нам, що спортивна реабілітація - найдієвіший спосіб повернення до повноцінного життя. Тож ми звернулися до команди SpartaBox і за три тижні спільно реалізували цей зал", - зазначив Добрянський.

Він додав, що вже розроблено проєкт вуличної реабілітації - із тренажерами, інклюзивним басейном, зонами для соціалізації військових і невеликими будиночками для адаптації. Його відкриття планується в травні 2025 року.

У Київській обласній клінічній лікарні №2 створили зал боксу для ветеранів №2 (фото надане пресслужбою)