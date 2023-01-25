Сначала разрушили, затем закрыли. Оккупанты ликвидируют шахты на захваченных территориях

Как отмечает ЦНС, шахты закрывают из-за их неприбыльности, нехватки шахтеров и отсутствия возможности обновлять оборудование. Помимо шахты им. Засядько, закрыты шахты Калиновская-Восточная и шахта им. академика Скочинского. Также ряд шахт оккупанты "приватизировали", а именно: шахты Иловайская, Холодная Балка и им. Кирова. Им якобы нашли "инвесторов".

"Заметим, что все эти "приватизации" не будут иметь никакой юридической силы, ведь все эти шахты захвачены и эксплуатируются врагом незаконно. Это понимают и "потенциальные инвесторы", поэтому никто не желает покупать такой актив. Следовательно под "приватизацией" оккупанты подразумевают хищение имущества шахт через подставных юридических лиц", - подчеркивает Центр.

ЦНС напоминает, что по итогам 2022 года добыча угля на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей снизилась на 42%.

"Фактически враг уничтожил угольную промышленность Донбасса, несмотря на разговоры о "народных республиках" и "восстановлениях", - констатирует Центр.