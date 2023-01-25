Спочатку зруйнували, потім закрили. Окупанти ліквідовують шахти на захоплених територіях

Як зазначає ЦНС, шахти закривають через їх неприбутковість, брак шахтарів та відсутність можливості оновлювати обладнання. Крім шахти ім. Засядька, закрито шахти Калиновська-східна та шахта ім. академіка Скочинського. Також низку шахт окупанти "приватизували", а саме: шахти Іловайська, Холодна Балка та ім. Кірова. Їм нібито знайшли “інвесторів”.

"Зауважимо, що всі ці "приватизації" не матимуть жодної юридичної сили, адже всі ці шахти захоплені й експлуатуються ворогом незаконно. Це розуміють й "потенційні інвестори", тому ніхто не бажає купувати такий актив. Відтак під "приватизацією" окупанти мають на увазі розкрадання майна шахт через підставних юридичних осіб", - підкреслює Центр.

ЦНС нагадує, що за підсумками 2022 року видобуток вугілля на окупованих територіях Донецької та Луганської областей знизився на 42%.

"Фактично ворог знищив вугільну промисловість Донбасу, попри розмови про "народні республіки" та "відновлення", - констатує Центр.