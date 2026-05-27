Сотрудничество с США по дронам: какими путями украинские разработчики заходят на рынок

Как рассказал исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко РБК-Украина, политической рамки по поставкам украинского оружия в США действительно еще нет.

"Поэтому я бы очень осторожно говорил об этом как об уже открытом экспортном направлении. Но на практическом уровне сотрудничество уже движется", - сказал он.

По его словам, сотрудничество развивается прежде всего через прямой диалог между компаниями: технические консультации, демонстрации решений, подготовку к тестированию, обсуждение совместного производства, локализации отдельных компонентов и возможных совместных предприятий.

Один из примеров - украинский производитель "Генерал Черешня", который объявил о стратегическом партнерстве с американской Wilcox Industries для создания совместного производства FPV-дронов и дронов-перехватчиков в США.

Производство должно базироваться на мощностях Wilcox в Нью-Гемпшире, а украинская сторона приносит боевой опыт, инженерную экспертизу и саму технологию.

Отдельно стоит упомянуть американскую программу Drone Dominance. Первый этап уже проходил в США, и многие украинские производители принимали в нем участие.

По словам Федирко, часть украинских компаний показала сильный результат и победила. В то же время были компании, которые даже не смогли попасть на конкурс из-за сложности оформления заявок и требований к участию.

"Сейчас, насколько мне известно, уже идет второй этап Drone Dominance. Третий этап ожидается примерно через 5-6 месяцев, хотя точной даты пока нет", - пояснил директор.

Он подчеркнул, что для Украины это важный сигнал: компании уже заходят в практические американские оборонные процессы, даже если политическая рамка по экспорту еще не оформлена.