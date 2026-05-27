Сотрудничество с США по дронам: какими путями украинские разработчики заходят на рынок

Пока нет официального соглашения на экспорт оружия в США украинские разработчики интегрируются в рынок Штатов другими путями.
Об этом говорится в материале РБК-Украина"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст".
Как рассказал исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко РБК-Украина, политической рамки по поставкам украинского оружия в США действительно еще нет.
"Поэтому я бы очень осторожно говорил об этом как об уже открытом экспортном направлении. Но на практическом уровне сотрудничество уже движется", - сказал он.
По его словам, сотрудничество развивается прежде всего через прямой диалог между компаниями: технические консультации, демонстрации решений, подготовку к тестированию, обсуждение совместного производства, локализации отдельных компонентов и возможных совместных предприятий.
Один из примеров - украинский производитель "Генерал Черешня", который объявил о стратегическом партнерстве с американской Wilcox Industries для создания совместного производства FPV-дронов и дронов-перехватчиков в США.
Производство должно базироваться на мощностях Wilcox в Нью-Гемпшире, а украинская сторона приносит боевой опыт, инженерную экспертизу и саму технологию.
Отдельно стоит упомянуть американскую программу Drone Dominance. Первый этап уже проходил в США, и многие украинские производители принимали в нем участие.
По словам Федирко, часть украинских компаний показала сильный результат и победила. В то же время были компании, которые даже не смогли попасть на конкурс из-за сложности оформления заявок и требований к участию.
"Сейчас, насколько мне известно, уже идет второй этап Drone Dominance. Третий этап ожидается примерно через 5-6 месяцев, хотя точной даты пока нет", - пояснил директор.
Он подчеркнул, что для Украины это важный сигнал: компании уже заходят в практические американские оборонные процессы, даже если политическая рамка по экспорту еще не оформлена.
Напомним, 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский после совещания по экспорту вооружения заявил, что Украина готова открывать экспорт оружия и предложила партнерам новый формат сотрудничества - Drone Deals.
По его словам, по отдельным видам вооружения профицит украинских производственных мощностей уже достигает 50%.
Впоследствии Зеленский сообщил, что около 20 стран уже заинтересовались форматом Drone Deals.
Четыре соответствующих соглашения уже подписаны, а первые контракты готовятся к реализации.
С другими государствами продолжаются подготовительные процедуры для заключения политических договоренностей, которые должны открыть путь для сотрудничества бизнеса.
Drone Deals - это специальные межгосударственные соглашения, которые предусматривают производство и поставку дронов, ракет, снарядов, боевой техники, программного обеспечения, а также технологический обмен и интеграцию с оборонными системами партнеров.
Модель сотрудничества базируется на рамочных межгосударственных соглашениях по принципу взаимности, после чего к процессу присоединяются государственные структуры и производители.
Подробнее о том, как Украина и США готовят миллиардное соглашение по дронам - читайте в материале РБК-Украина.