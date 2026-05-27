Співпраця зі США щодо дронів: якими шляхами українські розробники заходять на ринок

Як розповів виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко РБК-Україна, політичної рамки щодо постачання української зброї до США справді ще немає.

"Тому я б дуже обережно говорив про це як про вже відкритий експортний напрям. Але на практичному рівні співпраця вже рухається", - сказав він.

За його словами, співпраця розвивається передусім через прямий діалог між компаніями: технічні консультації, демонстрації рішень, підготовку до тестувань, обговорення спільного виробництва, локалізації окремих компонентів і можливих спільних підприємств.

Один із прикладів - український виробник "Генерал Черешня", який оголосив про стратегічне партнерство з американською Wilcox Industries для створення спільного виробництва FPV-дронів і дронів-перехоплювачів у США.

Виробництво має базуватися на потужностях Wilcox у Нью-Гемпширі, а українська сторона приносить бойовий досвід, інженерну експертизу і саму технологію.

Окремо варто згадати американську програму Drone Dominance. Перший етап уже проходив у США, і багато українських виробників брали в ньому участь.

За словами Федірка, частина українських компаній показала сильний результат і перемогла. Водночас були компанії, які навіть не змогли потрапити на конкурс через складність оформлення заявок і вимог до участі.

"Зараз, наскільки мені відомо, вже триває другий етап Drone Dominance. Третій етап очікується приблизно через 5–6 місяців, хоча точної дати поки немає", - пояснив директор.

Він наголосив, що для України це важливий сигнал: компанії вже заходять у практичні американські оборонні процеси, навіть якщо політична рамка щодо експорту ще не оформлена.