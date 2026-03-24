Почему США перешли к переговорам с Ираном: Трамп назвал переломный момент

21:45 24.03.2026 Вт
Американский лидер рассказал, почему он приостановил бомбардировки Ирана
Почему США перешли к переговорам с Ираном: Трамп назвал переломный момент

США решили перейти от бомбардировок Ирана к переговорам, поскольку Тегеран начал говорить "разумные вещи".

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

Читайте также: Иран готов к переговорам с США, но выдвигает требование, - CNN

У американского лидера спросили, что стало для него переломным моментом, который заставил его стремиться к прекращению огня с Ираном. Поскольку ранее он хотел продолжать бомбардировки иранской территории.

"Тот факт, что они разговаривают с нами и говорят разумные вещи. И помните, все начинается с того, что у них не может быть ядерного оружия", - ответил президент.

Напомним, только 22 марта президент США Дональд Трамп заявил о том, что если Иран не откроет заблокированный Ормузский пролив, американские военные нанесут удары по иранским электростанциям. Он обещал, что первой будет уничтожена самая крупная электростанция в стране.

Уже 23 марта американский лидер заявил, что он приказал своим войскам приостановить удары по Ирану.

В тот же день он отметил, что сделка о мире с Ираном может быть заключена в течение пяти дней или даже раньше.

По словам президента, в ходе контактов с Ираном якобы удалось договориться по 15 пунктам. Самый важный из них - у Ирана никогда не будет ядерное оружие. Трамп добавил, что Тегеран согласился с таким условием.

При этом Ynet со ссылкой на израильский источник написало о том, что США якобы определили 9 апреля днем завершения войны с Ираном.

Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
Львов, Тернополь, Ивано-Франковск под атакой дронов: что известно о последствиях
Львов, Тернополь, Ивано-Франковск под атакой дронов: что известно о последствиях
Аналитика
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой