Почему США перешли к переговорам с Ираном: Трамп назвал переломный момент

Как передает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

У американского лидера спросили, что стало для него переломным моментом, который заставил его стремиться к прекращению огня с Ираном. Поскольку ранее он хотел продолжать бомбардировки иранской территории.

"Тот факт, что они разговаривают с нами и говорят разумные вещи. И помните, все начинается с того, что у них не может быть ядерного оружия", - ответил президент.

Напомним, только 22 марта президент США Дональд Трамп заявил о том, что если Иран не откроет заблокированный Ормузский пролив, американские военные нанесут удары по иранским электростанциям. Он обещал, что первой будет уничтожена самая крупная электростанция в стране.

Уже 23 марта американский лидер заявил, что он приказал своим войскам приостановить удары по Ирану.

В тот же день он отметил, что сделка о мире с Ираном может быть заключена в течение пяти дней или даже раньше.