Главная » Новости » Война в Украине

Спецотряд для ЗАЭС: как РФ использует МЧС, чтобы скрыто мобилизовать украинцев

Запорожская область, Пятница 20 февраля 2026 07:45
Спецотряд для ЗАЭС: как РФ использует МЧС, чтобы скрыто мобилизовать украинцев Иллюстративное фото: оккупированная ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Российские власти объявили о создании специализированного пожарного подразделения численностью 211 человек для якобы "защиты" Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Читайте также: Оккупанты запускают дроны с ЗАЭС и держат на станции технику и оружие

Вот только за "фасадом" гражданской службы спасателей скрывается очередная схема пополнения мобилизационного ресурса за счет жителей оккупированных территорий.

Кадровый дефицит и новый набор

Несмотря на систематические амбициозные заявления, МЧС РФ пришлось таки признать серьезные кадровые проблемы на временно оккупированных территориях.

Так, реальное положение дел в ведомстве свидетельствует о глубоком кризисе:

  • Запорожская область: дефицит кадров в структурах МЧС составляет 20%;
  • Херсонская область: некомплект личного состава превышает 50%.

На этом фоне ожидается активизация набора в подразделения МЧС на ВОТ. Формально это позиционируется как "служба спасения" и усиление безопасности стратегических объектов.

МЧС как "черный ход" в армию

В то же время такая кампания может стать дополнительным механизмом привлечения мужчин призывного возраста в силовую систему РФ:

  1. Легализация в системе: через "службу спасения" РФ получает полный доступ к персональным данным мужчин и интегрирует их в свою силовую вертикаль.

  2. Армия через МЧС: ведомство заявило о ежегодном привлечении до 5 тысяч срочников. Эта модель позволяет в будущем легко переводить подготовленный личный состав в подразделения Вооруженных сил РФ.

Таким образом, предлагая формально работу спасателя, оккупанты создают резерв, который в любой момент может быть отправлен на фронт.

Использование гражданских структур для военных целей - это не только метод скрытой мобилизации, но и очередной шаг к полной милитаризации захваченной атомной станции.

ЗАЭС под оккупацией

Напомним, что Россия давно пытается присоединить ЗАЭС к своей сети. Недавно исполняющий обязанности руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Андрей Тюрин посетил ЗАЭС, чтобы обсудить "ключевые вопросы эксплуатации и безопасности" на станции.

Кроме того, Москва настаивает, чтобы электроэнергию, которую будет производить временно оккупированная Запорожская атомная электростанция, Украина и Россия разделили между собой.

Напомним, в конце декабря Украина и Россия договорились о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС, что позволило начать восстановление поврежденной линии электропередач.

