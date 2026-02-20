Спецотряд для ЗАЭС: как РФ использует МЧС, чтобы скрыто мобилизовать украинцев
Российские власти объявили о создании специализированного пожарного подразделения численностью 211 человек для якобы "защиты" Запорожской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.
Читайте также: Оккупанты запускают дроны с ЗАЭС и держат на станции технику и оружие
Вот только за "фасадом" гражданской службы спасателей скрывается очередная схема пополнения мобилизационного ресурса за счет жителей оккупированных территорий.
Кадровый дефицит и новый набор
Несмотря на систематические амбициозные заявления, МЧС РФ пришлось таки признать серьезные кадровые проблемы на временно оккупированных территориях.
Так, реальное положение дел в ведомстве свидетельствует о глубоком кризисе:
- Запорожская область: дефицит кадров в структурах МЧС составляет 20%;
- Херсонская область: некомплект личного состава превышает 50%.
На этом фоне ожидается активизация набора в подразделения МЧС на ВОТ. Формально это позиционируется как "служба спасения" и усиление безопасности стратегических объектов.
МЧС как "черный ход" в армию
В то же время такая кампания может стать дополнительным механизмом привлечения мужчин призывного возраста в силовую систему РФ:
-
Легализация в системе: через "службу спасения" РФ получает полный доступ к персональным данным мужчин и интегрирует их в свою силовую вертикаль.
-
Армия через МЧС: ведомство заявило о ежегодном привлечении до 5 тысяч срочников. Эта модель позволяет в будущем легко переводить подготовленный личный состав в подразделения Вооруженных сил РФ.
Таким образом, предлагая формально работу спасателя, оккупанты создают резерв, который в любой момент может быть отправлен на фронт.
Использование гражданских структур для военных целей - это не только метод скрытой мобилизации, но и очередной шаг к полной милитаризации захваченной атомной станции.
ЗАЭС под оккупацией
Напомним, что Россия давно пытается присоединить ЗАЭС к своей сети. Недавно исполняющий обязанности руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Андрей Тюрин посетил ЗАЭС, чтобы обсудить "ключевые вопросы эксплуатации и безопасности" на станции.
Кроме того, Москва настаивает, чтобы электроэнергию, которую будет производить временно оккупированная Запорожская атомная электростанция, Украина и Россия разделили между собой.
Напомним, в конце декабря Украина и Россия договорились о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС, что позволило начать восстановление поврежденной линии электропередач.