ua en ru
Пт, 20 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Спецзагін для ЗАЕС: як РФ використовує МНС, щоб приховано мобілізувати українців

Запорізька область, П'ятниця 20 лютого 2026 07:45
UA EN RU
Спецзагін для ЗАЕС: як РФ використовує МНС, щоб приховано мобілізувати українців Ілюстративне фото: окупована ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Російська влада оголосила про створення спеціалізованого пожежного підрозділу чисельністю 211 осіб для нібито "захисту" Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр Національного Спротиву.

Читайте також: Окупанти запускають дрони з ЗАЕС і тримають на станції техніку та зброю

От тільки за "фасадом" цивільної служби рятувальників ховається чергова схема поповнення мобілізаційного ресурсу за рахунок мешканців окупованих територій.

Кадровий дефіцит і новий набір

Попри систематичні амбітні заяви, МНС РФ довелось таки визнати серйозні кадрові проблеми на тимчасово окупованих територіях.

Так, реальний стан справ у відомстві свідчить про глибоку кризу:

  • Запорізька область: дефіцит кадрів у структурах МНС становить 20%;
  • Херсонська область: некомплект особового складу перевищує 50%.

На цьому тлі очікується активізація набору до підрозділів МНС на ТОТ. Формально це позиціонують як "службу порятунку" та посилення безпеки стратегічних об’єктів.

МНС як "чорний хід" до армії

Водночас така кампанія може стати додатковим механізмом залучення чоловіків призовного віку до силової системи РФ:

  1. Легалізація в системі: через «службу порятунку» РФ отримує повний доступ до персональних даних чоловіків та інтегрує їх у свою силову вертикаль.

  2. Армія через МНС: відомство заявило про щорічне залучення до 5 тисяч строковиків. Ця модель дозволяє в майбутньому легко переводити підготовлений особовий склад до підрозділів Збройних сил РФ.

Таким чином, пропонуючи формально роботу рятувальника, окупанти створюють резерв, який у будь-який момент може бути відправлений на фронт.

Використання цивільних структур для військових цілей - це не лише метод прихованої мобілізації, а й черговий крок до повної мілітаризації захопленої атомної станції.

ЗАЕС під окупацією

Нагадаємо, що Росія давно намагається приєднати ЗАЕС до своєї мережі. Нещодавно виконувач обов'язків керівника Верхньо-Донського управління Ростехнагляду Андрій Тюрін відвідав ЗАЕС, щоб обговорити "ключові питання експлуатації та безпеки" на станції.

Крім того, Москва наполягає, щоб електроенергію, яку вироблятиме тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція, Україна і Росія розділили між собою.

Нагадаємо, наприкінці грудня Україна та Росія домовилися про локальне припинення вогню в районі ЗАЕС, що дало змогу розпочати відновлення пошкодженої лінії електропередач.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС Російська Федерація Війна в Україні Окупанти
Новини
Шанси Путіна на перемогу в Україні скорочуються, - The Economist
Шанси Путіна на перемогу в Україні скорочуються, - The Economist
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"